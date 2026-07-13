13 de julio de 2026 Inicio
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Diputados pidieron explicaciones al Gobierno por el buque de guerra británico que navegó en aguas argentinas

Legisladores del Peronismo Federal presentaron un proyecto para que el Poder Ejecutivo detalle si conocía el desplazamiento del patrullero HMS Medway y si elevará una queja diplomática ante el Reino Unido.

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El boque HMS Medway navegó de las Islas Malvinas a Punta Arenas y pasó por el Estrecho de Magallanes.

El boque HMS Medway navegó de las Islas Malvinas a Punta Arenas y pasó por el Estrecho de Magallanes.

Un grupo de diputados del Peronismo Federal presentó un pedido de informes en la Cámara baja para que el Gobierno brinde explicaciones sobre el reciente paso sin aviso del buque militar británico HMS Medway por aguas bajo jurisdicción argentina, en su ruta desde las Islas Malvinas hacia el Estrecho de Magallanes.

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La iniciativa, encabezada por Guillermo Michel junto a otros legisladores del bloque, busca respuestas de la Cancillería, el Ministerio de Defensa y la Armada. El proyecto reclama conocer si el Ejecutivo tuvo conocimiento previo del desplazamiento, si existió notificación del Reino Unido y qué procedimientos de seguridad se activaron.

La Armada Argentina detectó el movimiento del patrullero, pero el episodio despertó preocupación por la ausencia de una comunicación previa. Esta omisión vulnera los mecanismos de intercambio previstos en el Acuerdo Madrid II, firmado en 1990 para reducir riesgos de incidentes militares entre ambas naciones.

Ante la detección de la nave extranjera, la Cancillería analizó la posibilidad de elevar una protesta formal por el incumplimiento de los protocolos bilaterales vigentes. Sin embargo, el Gobierno no comunicó hasta el momento una postura oficial definitiva sobre el tema.

Los diputados denuncian "una provocación" británica

En los fundamentos del proyecto, Michel aseguró que "lo que sucedió con este buque no puede entenderse de otra manera que una provocación del Reino Unido hacia la República Argentina y hacia la defensa de la soberanía de las Islas Malvinas". Además, los legisladores calificaron el episodio en el texto como una situación que "constituye un hecho de extrema gravedad que no puede ser naturalizado".

El diputado también advirtió que el hecho "interpela directamente la defensa de nuestra soberanía y la protección de los intereses estratégicos de la Nación en el Atlántico Sur". Según Michel, "frente a estos hechos, el Estado argentino debe actuar con firmeza, transparencia y una posición diplomática clara e inequívoca en defensa del interés nacional".

El patrullero, que reemplazó al HMS Forth este año, cumple tareas de control en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Su actividad responde a una política de Estado del Reino Unido, sostenida desde 1982 para garantizar una presencia militar permanente en un territorio donde consolida intereses de magnitud creciente.

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