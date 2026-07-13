13 de julio de 2026 Inicio
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Alerta por clima extremo en siete provincias, mientras el AMBA espera un alivio térmico

Mientras el invierno castiga con fuertes ráfagas, nevadas y precipitaciones a varias regiones de la Patagonia, Cuyo y el Centro, el área metropolitana tendrá un lunes fresco y húmedo.

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Se espera un lunes meteorológicamente agitado en varias partes del país.

Se espera un lunes meteorológicamente agitado en varias partes del país.

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El invierno sigue golpeando en varias zonas del país y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por lluvia, viento fuerte, nieve y zonda en siete provincias, en una combinación de fenómenos que pueden complicar el normal desarrollo de las actividades.

el invierno saca todo su arsenal: alerta amarilla por nevadas y frio extremo
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El organismo lanzó aviso amarillo por viento para el centro y norte de San Luis, oeste de Córdoba y sur de La Rioja; por viento zonda para el sur de Mendoza; por lluvia para el sudoeste de Neuquén y oeste de Río Negro; y por nevadas para el sur de Santa Cruz.

Siete provincias bajo alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional.

Siete provincias bajo alerta amarilla del Servicio Meteorológico Nacional.

Sin alertas: el pronóstico para este lunes en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores

El SMN anticipa una jornada de lunes fresca y húmeda, con la temperatura oscilando entre 4° y 14°, y una mañana con neblinas que se disiparán hacia el mediodía, con vientos del sector norte.

La semana continuará con un suave ascenso en los termómetros, que llegaría a su pico el jueves con una máxima de 20°. Sin embargo, se mantendrá el cielo nublado durante los próximos días.

Sube la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

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