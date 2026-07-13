13 de julio de 2026 Inicio
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El Gobierno incorporó equipamiento de última generación para los quirófanos del Hospital Garrahan

El vocero presidencial, Adrián Ravier, anunció la instalación de cinco Arcos en C que reemplazarán a equipos que tenían más de 15 años de uso. "La eficiencia administrativa se materializa en mejor atención para los pacientes", remarcó.

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El Hospital Garrahan atiende a miles de pacientes por día.

El Hospital Garrahan atiende a miles de pacientes por día.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, anunció que el Gobierno incorporó equipos de última generación en los quirófanos del Hospital Garrahan que reemplazarán a equipamiento utilizado durante más de 50 años. Además, detalló que la administración libertaria invirtió $1.546.039.687 para sumar los recursos.

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En una conferencia de prensa, Ravier detalló que el Gobierno agregará cinco nuevos Arcos en C para obtener imágenes de alta definición en tiempo real con una menor exposición a la radiación para los pacientes, además de una mejora en la precisión y la eficiencia de las intervenciones de alta complejidad.

En tal sentido, el vocero presidencial remarcó la importancia de los suministros para asistir a los pacientes. "La incorporación de estos nuevos Arcos en C demuestra que, cuando los recursos se administran con eficiencia, los resultados son concretos: más tecnología, mayor capacidad operativa y un Hospital Garrahan que continúa modernizándose para brindar una atención de excelencia a los niños y sus familias", subrayó.

El Hospital Garrahan atiende a miles de pacientes por d&iacute;a.

El Hospital Garrahan atiende a miles de pacientes por día.

También destacó que el establecimiento médico "atraviesa una etapa de orden, eficiencia, planificación y reconocimiento al mérito, con el objetivo de convertirse en el mejor hospital pediátrico de América Latina".

En tanto, Ravier subrayó que el Hospital Garrahan alcanzó por primera vez en su historia el equilibrio de sus cuentas y lleva adelante un plan de inversión superior a $30.000 millones, el más importante desde la creación del hospital. Entre las principales mejoras, mencionó un incremento salarial del 88% para los médicos durante 2025, la incorporación de 310 camas hospitalarias de última generación, la reapertura del helipuerto, la instalación de un acelerador lineal para el tratamiento de niños con cáncer, la compra de un tomosimulador y la renovación de las sillas de ruedas del establecimiento.

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