El Gobierno refuerza el operativo de seguridad en aeropuertos de cara al partido de Argentina e Inglaterra El Ministerio de Seguridad activó un esquema especial para la semifinal que se disputará en Atlanta. Habrá coordinación con fuerzas de Estados Unidos y el Reino Unido, controles reforzados y un monitoreo específico sobre personas con derecho de admisión. Por Agregar C5N en









El Gobierno refuerza el operativo de seguridad para evitar incidentes en el partido entre Argentina e Inglaterra

El Gobierno dispuso un operativo de seguridad reforzado para la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección Argentina e Inglaterra, que se jugará este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. La medida busca evitar la posibilidad de que integrantes de las barras bravas viajen a Estados Unidos para presenciar el encuentro.

Con ese objetivo, el Ministerio de Seguridad intensificó la coordinación con organismos estadounidenses y británicos para fortalecer los controles antes y durante el partido. En ese marco, se llevará a cabo una reunión operativa de la que participarán representantes del FBI, fuerzas policiales de Georgia y Miami, enlaces de la Policía del Reino Unido, autoridades de la División de Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires y Franco Berlín, responsable del programa Tribuna Segura.

Entre las medidas previstas figuran el aumento de la presencia policial en las inmediaciones del estadio, mayores controles en los accesos, un incremento de efectivos destinados al operativo y el refuerzo de la seguridad privada dentro del escenario donde se disputará el encuentro.

Además, el Gobierno advirtió que cualquier persona que provoque incidentes durante el partido será incorporada al Registro Nacional de Personas con Derecho de Admisión, lo que le impedirá asistir a futuros espectáculos deportivos en el país.

El Gobierno activó el "Alerta Halcón" La decisión de extremar las medidas se tomó luego de que en redes sociales comenzaran a difundirse convocatorias para que barras argentinos viajen a Estados Unidos con motivo del choque frente a Inglaterra. Ante ese escenario, las autoridades activaron el máximo nivel del sistema "Alertas Halcón".