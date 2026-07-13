ANMAT prohibió la venta de unas reconocidas marcas de productos cosméticos La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica detectó irregularidades en el registro, lo que los convierte en ilegales y potencialmente peligrosos para los usuarios. Por Agregar C5N en









ANMAT detectó irregularidades en el registro de una serie de productos cosméticos.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió la venta de una serie de productos cosméticos por no contar con registro, lo que los convierte en ilegales y potencialmente riesgosos para la población.

La medida se implementó a través de la Disposición 4193/2026 del organismo, publicada este lunes en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Luis Eduardo Fontana.

La prohibición comprende una serie de mascarillas faciales y una mascarilla para manos de las marcas Ushas, Fayankou, Kakaziyan y Chovemoar, al considerar que representan un riesgo para la salud pública por carecer de registro sanitario.

Según explicó la ANMAT, la medida fue adoptada luego de que el área de Cosmetovigilancia detectara estos cosméticos en comercios de la Ciudad de Buenos Aires y en plataformas de venta por internet con distribución a todo el país. Durante las inspecciones se constató que los envases no exhibían datos de inscripción sanitaria.

El organismo señaló que, al no encontrarse registrados, no es posible garantizar la calidad, seguridad ni la composición de los ingredientes de estos productos, por lo que su comercialización constituye un riesgo para los consumidores. Además, advirtió que no existen garantías de que hayan sido elaborados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas.

Los cosméticos prohibidos por ANMAT por no contar con registro sanitario Los cosméticos alcanzados por la prohibición son la máscara facial ROSE FACIAL MASK de USHAS (25 ml); la máscara facial LEMON BRIGHTEN FACIAL MASK WHITENING SKIN de FAYANKOU (25 ml, vencimiento 06/2028); la máscara facial FACIAL MASK de KAKAZIYAN CARTOON MASK (sin especificación de volumen, elaborada en China); la máscara facial MASK PACK de KAKAZIYAN CARTOON MASK (30 ml, elaborada en China); y la máscara para manos de CHOVEMOAR (36 g, lote HBD12C1, vencimiento 20240411).