13 de julio de 2026 Inicio
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El Gobierno volverá a reunir a su mesa política para coordinar la agenda legislativa y de reformas económicas

La Casa Rosada coordinará el tratamiento parlamentario de las principales reformas económicas. El jueves, el presidente Javier Milei asistirá a un acto en la Bolsa de Comercio. También está prevista una reunión de Karina Milei con legisladores oficialistas de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

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La mesa política del Gobierno

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La jornada se iniciará a las 11 con la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier. De inmediato, los miembros de la mesa política definirán la hoja de ruta parlamentaria, con especial atención en el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, cuyo debate en el Senado está previsto para el jueves 16 de julio, y las modificaciones a la ley de Inocencia Fiscal.

Por su parte, el jueves concentrará la actividad de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien recibirá en Balcarce 50 a los legisladores oficialistas de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por la tarde, a las 19, el Presidente asistirá a un acto en la Bolsa de Comercio.

Javier Milei recibió a legisladores de La Libertad Avanza

El Presidente encabezó este lunes una reunión de más de dos horas con diputados y senadores de La Libertad Avanza en el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada. El jefe de Estado expuso ante los parlamentarios los fundamentos técnicos del proyecto para modificar la Carta Orgánica de la autoridad monetaria, con el fin de evitar que el fisco utilice las reservas del Banco Central.

El cónclave con los legisladores oficialistas se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad que restringieron el ingreso de teléfonos celulares para evitar filtraciones de información.

De forma paralela, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantuvo un encuentro de trabajo este lunes con el gobernador de San Luis, Claudio Poggi. Ambos mandatarios coincidieron en la necesidad de que el Congreso apruebe la reforma electoral, la eliminación definitiva de las elecciones PASO y el nuevo marco normativo para el Banco Central.

Durante la audiencia, el gobernador puntano gestionó de manera directa el traspaso a su jurisdicción de la traza de la ex Ruta Nacional Nº 7, en el tramo de la Avenida José Santos Ortiz. Para la administración de San Luis, la transferencia de esta obra vial de carácter estratégico representa una prioridad para optimizar la conectividad y el desarrollo de la infraestructura local.

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