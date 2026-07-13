Horóscopo de hoy, martes 14 de julio

Conocé lo que te depara el horóscopo para este martes 14 de julio de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.
Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.
Conocé lo que te depara el horóscopo para este martes 14 de julio de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.
(21 de marzo al 20 de abril)
La Luna Nueva te pone en primer plano y te recuerda que lo importante es sentirte contenida y en equilibrio. No hace falta tener todas las respuestas hoy, alcanza con confiar en esa intuición que te marca el rumbo. En lo económico, conviene no apurarse y esperar a que aparezca la oportunidad justa.
(21 de abril al 21 de mayo)
Tauro, una charla, un mensaje o una idea pueden abrir una etapa distinta. Mercurio retro te dice que no hace falta inventar nada nuevo: muchas veces alcanza con mirar lo que ya tenías desde otro ángulo. En las finanzas, revisar lo que ya está en marcha puede ser más útil que arrancar de cero.
(22 de mayo al 20 de junio)
Géminis la Luna Nueva te invita a pensar en cómo usás tu tiempo, tu energía y tus recursos. Es momento de elegir qué vale la pena sostener y qué no. En lo económico, poner foco en dónde invertís tu plata es también una forma de cuidarte.
(21 de junio al 22 de julio)
Cáncer, la Luna Nueva en tu signo marca un momento clave del año. Aunque Mercurio retro pida paciencia, se abre una etapa distinta. No hace falta resolver todo hoy: alcanza con saber hacia dónde querés ir. En las finanzas, conviene ordenar cuentas antes de dar un paso grande.
(23 de julio al 22 de agosto)
Júpiter sigue ganando fuerza en tu signo y se acerca a un punto de mucha intensidad. Crecer también implica revisar cuánto espacio ocupan el orgullo y las expectativas Leo. Lo que nace desde la confianza suele durar más. En lo económico, conviene no gastar por impulso y apostar a lo que realmente te da seguridad.
(23 de agosto al 21 de septiembre)
El martes favorece los proyectos compartidos y las charlas que ayudan a ordenar el futuro. Una idea que parecía olvidada puede volver con más fuerza y encontrar el contexto justo para crecer. En las finanzas, revisar acuerdos o números con otra persona puede darte más claridad.
(22 de septiembre al 22 de octubre)
La Luna Nueva abre preguntas sobre el rumbo que querés darle a esta etapa. No hace falta responderlas todas hoy, pero sí registrar cuáles se repiten. Las decisiones importantes maduran en silencio. En lo económico, conviene esperar antes de tomar compromisos grandes.
(23 de octubre al 22 de noviembre)
Escorpio hay ganas de ampliar horizontes, aprender algo nuevo o retomar un proyecto en pausa. La energía acompaña los comienzos que nacen de convicciones profundas. En las finanzas, mejor apostar a lo que tenga base sólida y no a lo que solo busca demostrar.
(23 de noviembre al 21 de diciembre)
El cielo propone una renovación más interna que externa Sagitario. Algunas emociones se acomodan y dejan espacio para mirar el futuro distinto. Cuando cambia tu mirada, cambian las oportunidades. En lo económico, ordenar prioridades puede abrir caminos más claros.
(22 de diciembre al 20 de enero)
Tus vínculos cobran protagonismo con esta Luna Nueva. Una charla puede marcar un antes y un después, o abrir una puerta que estaba cerrada. Lo importante es escuchar tanto como hablar. En las finanzas, compartir información puede ayudarte a tomar mejores decisiones.
(21 de enero al 18 de febrero)
La Luna Nueva te invita a revisar tu rutina y preguntarte qué hábitos acompañan la vida que querés construir Acuario. Conviene evitar los extremos y apostar por cambios sostenibles. En lo económico, lo constante y ordenado suele rendir más que lo espectacular.
(19 de febrero al 20 de marzo)
El martes trae inspiración y ganas de crear. Entre la Luna Nueva y los buenos aspectos de Júpiter, aparece entusiasmo por ideas y proyectos que te movilizan. No hace falta apurarlos: lo nuevo florece a su tiempo. En las finanzas, conviene invertir en lo que realmente te entusiasme.