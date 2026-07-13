El recuerdo de los excombatientes de Malvinas enciende la previa entre Argentina e Inglaterra: "Es difícil perdonar"

Gerardo González, veterano continental de la Guerra de Malvinas, habló con C5N en la previa del duelo entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026. Recordó el conflicto de 1982 y afirmó que un triunfo de la Selección tendría un significado especial para quienes vivieron aquellos días.

El recuerdo de los excombatientes de Malvinas enciende la previa entre Argentina e Inglaterra: "Es dificl perdonar"

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra volverá a enfrentar a dos selecciones cuya rivalidad trasciende el fútbol para miles de argentinos. En la previa del partido, Gerardo González , veterano continental de la Guerra de Malvinas , compartió con C5N un emotivo testimonio sobre lo que representa este duelo para quienes estuvieron bajo bandera durante el conflicto de 1982.

González, soldado clase 73 de la Sexta Brigada Aérea y policía militar con asiento en Tandil, recordó el rol que cumplió durante la guerra. "Nosotros estuvimos bajo bandera durante el conflicto de Malvinas. Ayudamos desde la parte terrestre colaborando en la carga de aviones y toda la logística para ayudar a nuestros compañeros", relató.

El excombatiente aseguró que la causa Malvinas sigue siendo parte de su vida cotidiana. "Para nosotros el tema Malvinas es un sentimiento muy grande. Se lleva en la sangre. Vivimos el problema de adentro. Es muy difícil perdonar a Inglaterra. ¿Quién no tuvo un compañero, amigo o familiar que quedó en Malvinas para siempre?", expresó.

En ese sentido, pidió que las nuevas generaciones mantengan viva la memoria . "Es una causa que no tenemos que olvidar. No podemos permitir que se desmalvinice a la Argentina. Siempre tenemos que estar inculcando en los colegios y en todos lados el tema Malvinas, explicarlo bien cómo fue", sostuvo. Y remarcó: "Las Malvinas fueron, son y serán argentinas".

Sobre el encuentro entre la Selección argentina e Inglaterra, González coincidió con la reflexión realizada por Lionel Scaloni , aunque aclaró que para los veteranos es imposible separar el partido de la historia entre ambos países.

"Como dijo Scaloni, es un partido de fútbol, pero no podemos separarlo de nuestra historia. Nosotros queremos ganarles en lo que sea y si es con un gol con la mano da igual. Es difícil porque ahora el VAR no te lo permite. Pero sería hermoso poder ganarles", afirmó.

También elogió al equipo de Lionel Scaloni y confió en una victoria argentina. "Yo creo que lo vamos a lograr porque se ha formado un equipo. Atléticamente quizás no estamos en el nivel de los equipos europeos, pero el corazón es más grande. Los muchachos no se entregan nunca, se ve que están muy bien formados. Tenemos que ganarles".

Finalmente, dejó una reflexión sobre cómo se vive el conflicto en ambos países. "En Inglaterra hay gente que ni conoce las Malvinas", lamentó, antes de admitir que "la bandera de Inglaterra me repele por el recuerdo de aquella época. Es un recuerdo que quedó grabado".

El historial entre Argentina e Inglaterra en los Mundiales

Argentina e Inglaterra protagonizaron cinco enfrentamientos en la historia de la Copa del Mundo. El primero fue en Chile 1962, con triunfo inglés por 3-1. Cuatro años más tarde, en los cuartos de final de Inglaterra 1966, los europeos volvieron a imponerse por 1-0 en un encuentro recordado por la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín.

El capítulo más emblemático llegó en México 1986. Apenas cuatro años después de la Guerra de Malvinas, la Selección de Carlos Bilardo derrotó 2-1 a Inglaterra con los inolvidables goles de Diego Maradona: la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo".

En Francia 1998 igualaron 2-2 en los octavos de final y Argentina avanzó por 4-3 en la definición por penales, mientras que el último antecedente fue en la fase de grupos de Corea-Japón 2002, con victoria inglesa por 1-0 gracias a un penal convertido por David Beckham.