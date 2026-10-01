1 de octubre de 2026 Inicio
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Una docente de una escuela de Palermo fue separada de su cargo acusada de filmar alumnos y pedirles datos personales

La mujer fue denunciada por las familias y está siendo investigada. En 2014, había sido condenada por la muerte de su hija y en agosto se reincorporó al trabajo tras cumplir una inhabilitación de cinco años.

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La docente fue separada de su cargo y se hizo una denuncia en la Justicia.

La docente fue separada de su cargo y se hizo una denuncia en la Justicia.

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Un docente de sexto grado de la escuela N°30 D.E. 9 Granaderos San Martín de Palermo fue apartada de su cargo, luego de que los alumnos y padres denuncien que los filmaba y pedía datos personales a través de tareas. La mujer se había reincorporado en agosto luego de cumplir una inhabilitación tras ser condenada por la muerte de su hija.

Gustavo Melmann y Laura Calampuca mantienen activa la causa para encontrar al último responsable del femicidio de su hija.
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Los testimonios de las familias, la maestra habría utilizado su celular para grabarlos y les pedía, a través de actividades en clase, que escriban la dirección de sus casas y el número de DNI. Ante esto, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires apartó a Roxana Carolina Cayo y comenzó una investigación.

El hecho ocurrió en la escuela ubicada en avenida del Libertador 4900 y, según lo informado por Clarín, los alumnos contaban que, si se negaban a ser grabados, no podían salir al recreo. Otros contaban que les había pedido que dibujen un DNI y los lugares donde solían ir.

Las familias también se enteraron que la docente tenía un antecedente penal por la muerte de su hija. Roxana había sido condenada por homicidio culposo y permaneció cuatro años prófuga antes de ser detenida en 2014.

Todo inició con la muerte de la bebe en 2010 cuando la mujer la dejó sola con sus hermanos por varias horas. En ese momento, la menor sufrió una caída que derivó en la muerte. La Justicia ordenó su captura por abandono de persona y fue detenida mientras trabajaba.

El caso se consideró como homicidio doloso, pero se cambió a homicidio culposo. La mujer cumplió la condena con los cinco años de inhabilitación y volvió en agosto a trabajar.

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