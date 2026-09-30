Femicidio en San Martín: un hombre asesinó de 19 puñaladas a su novia tras una pelea por celos Aaron Cruz Rojas y Romina Alejandra Cardozo se enfrentaron con cuchillos luego de que la mujer de 38 años le preguntara por unos mensajes. Él la mató e intentó prender fuego la casa. Lo encontraron muerto sobre avenida Constituyentes. Por Agregar C5N en









El femicidio ocurrió en una casa sobre la calle Rivadavia, a metros de la avenida de los Constituyentes y frente al predio de Tecnópolis.

Aaron Cruz Rojas, de 24 años, mató a Romina Alejandra Cardozo, de 38 años, de al menos 19 puñaladas en Villa Maipú, partido bonaerense de San Martín. La mujer le había hecho un reclamo al joven por unos mensajes que había encontrado en su celular y terminaron enfrentándose con cuchillos este martes, según relataron a la Policía los familiares de la víctima.

Cardozo fue trasladada al hospital Belgrano donde falleció por las heridas cortantes. Mientras que Rojas, quien había salido de la cárcel hacía un mes y medio, fue encontrado sin vida sobre avenida Constituyentes luego de intentar prender fuego la casa que compartían. Los vecinos intervinieron y lograron apagar el fuego antes de que llegara la Policía.

El llamado al 911 fue por el incendio, no por la escena de violencia de género, pero cuando el personal de la comisaría 6ª de San Martín de la Policía Bonaerense se desplazó hacia el domicilio constató que no existía un foco ígneo en proceso. En ese momento, la familia de la víctima relató lo sucedido y cómo la pareja terminó con heridas de arma blanca.

El cuerpo del femicida sobre la avenida Constituyentes. La Policía Científica precisó a Infobae que la mujer contaba con al menos 19 puñaladas, mientras que se investiga si la muerte del femicida ocurrió a raíz de las heridas que la víctima le provocó en su intento por defenderse. La casa donde ocurrió el femicidio está sobre la calle Rivadavia, a metros de la avenida de los Constituyentes y frente al predio de Tecnópolis.

El medio local SM Noticias publicó que la discusión que antecedió al ataque con cuchillos tuvo como foco una escena de celos de Cardozo a Rojas por mensajes que la mujer había encontrado en el celular del joven.