2 de octubre de 2026 Inicio
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Con el triunfo de Platense, así quedaron los cruces de semifinales de la Copa Argentina

Con el 1 a 0 sobre Estudiantes en el estadio Norberto Tito Tomaghello de Florencio Varela, el equipo de Martín Palermo se convirtió en uno de los cuatro mejores y se sumó a Atlético Tucumán, Boca y Banfield.

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Platense derrotó a Estudiantes.

Platense derrotó a Estudiantes.

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Luego del triunfo de Platense a Estudiantes por 1 a 0 en Florencio Varela en los cuartos de final, la Copa Argentina ya tiene a sus cuatro mejores equipos. El equipo de Martín Palermo enfrentará a Atlético Tucumán, mientras que, el otro duelo será Boca vs. Banfield.

Boca le ganó a Racing en Rosario.
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El partido se disputó en el estadio Norberto Tito Tomaghello con hinchas de ambos equipos y estaba 0 a 0 hasta los 37 minutos del segundo tiempo cuando Gonzalo Lencina apareció solo por arriba y definió de cabeza ante Fernando Muslera con una asistencia de Tomás Silva.

Pudo aguantar hasta el final, frente a un Estudiantes que no mandó al arquero en la última jugada y desperdició la oportunidad de intentar ir a los penales. De este modo, el rival del equipo de Martín Palermo será Atlético Tucumán con fecha y horario a confirmar.

Por la otra llave, Banfield, quien había empatado contra Riestra en los 90 minutos y lo definió en penales, enfrentará a Boca, que logró un triunfo épico contra Racing en Rosario luego de estar perdiendo 2 a 0. Este duelo tampoco tiene fecha ni horario confirmado.

Video: así fue el gol de Platense frente a Estudiantes en la Copa Argentina

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