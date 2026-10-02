Con el triunfo de Platense, así quedaron los cruces de semifinales de la Copa Argentina Con el 1 a 0 sobre Estudiantes en el estadio Norberto Tito Tomaghello de Florencio Varela, el equipo de Martín Palermo se convirtió en uno de los cuatro mejores y se sumó a Atlético Tucumán, Boca y Banfield. Por Agregar C5N en









Platense derrotó a Estudiantes. Redes sociales

Luego del triunfo de Platense a Estudiantes por 1 a 0 en Florencio Varela en los cuartos de final, la Copa Argentina ya tiene a sus cuatro mejores equipos. El equipo de Martín Palermo enfrentará a Atlético Tucumán, mientras que, el otro duelo será Boca vs. Banfield.

El partido se disputó en el estadio Norberto Tito Tomaghello con hinchas de ambos equipos y estaba 0 a 0 hasta los 37 minutos del segundo tiempo cuando Gonzalo Lencina apareció solo por arriba y definió de cabeza ante Fernando Muslera con una asistencia de Tomás Silva.

¡Así quedó el cuadro de la decimocuarta edición de #NuestraCopa tras la clasificación de @caplatense a las Semifinales!#CopaArgentinaAXIONenergy pic.twitter.com/bsg4A87tHl — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) October 2, 2026 Pudo aguantar hasta el final, frente a un Estudiantes que no mandó al arquero en la última jugada y desperdició la oportunidad de intentar ir a los penales. De este modo, el rival del equipo de Martín Palermo será Atlético Tucumán con fecha y horario a confirmar.

Por la otra llave, Banfield, quien había empatado contra Riestra en los 90 minutos y lo definió en penales, enfrentará a Boca, que logró un triunfo épico contra Racing en Rosario luego de estar perdiendo 2 a 0. Este duelo tampoco tiene fecha ni horario confirmado.