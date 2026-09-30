Femicidio en Tigre: una joven fue asesinada en su casa y buscan a su exnovio denunciado por violencia de género

El padre de Aixa Dana la encontró en su casa sin vida y semidesnuda y fue quien realizó la denuncia por femicidio. La expareja de la víctima salió de la cárcel en julio y tiene una publicación en WhatsApp que lo complica.

El padre de Aixa Dana la encontró en su casa ahorcada, desnuda de la cintura para abajo y sin signos vitales este miércoles en Tigre. El hombre intentó reanimarla, pero no tuvo éxito y radicó una denuncia por femicidio contra el exnovio de su hija Alejandro Daniel Sofía , de 26 años.

Femicidio en San Martín: un hombre asesinó de 19 puñaladas a su novia tras una pelea por celos

Si bien al principio se sospechó de un suicidio , la Justicia estableció que la escena pudo haber sido armada para encubrir un crimen .

Dana había denunciado a Sofía por lesiones leves y amenazas coactivas en 2025 y estuvo preso en el marco de esa causa hasta el 16 de julio de 2026. Durante la madrugada del miércoles, de acuerdo a la reconstrucción judicial a la que accedió Infobae, el investigado por femicidio compartió un video en WhatsApp donde afirmaba su intención de quitarse la vida porque había "mandado una cagada" .

Al cierre de esta nota, el denunciado continúa prófugo y la investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual de Tigre, con la fiscal Mariela Miozzo a la cabeza. Además de buscar a Sofía, se encuentran recolectando testimonios para esclarecer el hecho.

El Comando Patrullas de Tigre preservó el lugar del femicidio para realizar las primeras tareas del caso junto a peritos forenses cuando el padre de Dana realizó el llamado a emergencias.

Este miércoles, amigos y familiares de la joven de 20 años se congregaron frente a su casa y luego realizaron una manifestación en el puente de Dique Luján para exigir justicia.

La primera denuncia por violencia de género contra Alejandro Sofía

Cuando lo denunció por lesiones leves y amenazas, Dana había publicado en Facebook un alarmante mensaje: "La denuncia está hecha. Tiene una perimetral y no puede estar a menos de 300 metros cerca de mí. Estoy bien y, gracias a Dios, viva. (...) Hoy, lo cuento; mañana, no sé".

La publicación que hizo Aixa Dana cuando denunció a Alejandro Sofía por primera vez. Facebook

Sin embargo, la última denuncia formal que la víctima presentó este año fue retirada. "Él le había dicho que cuando saliera la iba a matar. Después le dijo que iba a cambiar. Pero era todo una premeditación de lo que iba a hacer", explicó a TN una fuente cercana a la familia.

Además de la causa por violencia de género, Sofía tiene antecedentes por robo y violencia. Según allegados a la víctima, "fue denunciado por otras cuatro mujeres por violencia de género".