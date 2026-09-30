30 de septiembre de 2026 Inicio
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Femicidio en Tigre: una joven fue asesinada en su casa y buscan a su exnovio denunciado por violencia de género

El padre de Aixa Dana la encontró en su casa sin vida y semidesnuda y fue quien realizó la denuncia por femicidio. La expareja de la víctima salió de la cárcel en julio y tiene una publicación en WhatsApp que lo complica.

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La cuadra donde vivía Aixa Dana en Tigre.

La cuadra donde vivía Aixa Dana en Tigre.

El padre de Aixa Dana la encontró en su casa ahorcada, desnuda de la cintura para abajo y sin signos vitales este miércoles en Tigre. El hombre intentó reanimarla, pero no tuvo éxito y radicó una denuncia por femicidio contra el exnovio de su hija Alejandro Daniel Sofía, de 26 años.

El femicidio ocurrió en una casa sobre la calle Rivadavia, a metros de la avenida de los Constituyentes y frente al predio de Tecnópolis.
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Si bien al principio se sospechó de un suicidio, la Justicia estableció que la escena pudo haber sido armada para encubrir un crimen.

Dana había denunciado a Sofía por lesiones leves y amenazas coactivas en 2025 y estuvo preso en el marco de esa causa hasta el 16 de julio de 2026. Durante la madrugada del miércoles, de acuerdo a la reconstrucción judicial a la que accedió Infobae, el investigado por femicidio compartió un video en WhatsApp donde afirmaba su intención de quitarse la vida porque había "mandado una cagada".

Alejandro Sofía, el exnovio de Aixa Dana que se encuentra prófugo.

Alejandro Sofía, el exnovio de Aixa Dana que se encuentra prófugo.

Al cierre de esta nota, el denunciado continúa prófugo y la investigación está a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual de Tigre, con la fiscal Mariela Miozzo a la cabeza. Además de buscar a Sofía, se encuentran recolectando testimonios para esclarecer el hecho.

El Comando Patrullas de Tigre preservó el lugar del femicidio para realizar las primeras tareas del caso junto a peritos forenses cuando el padre de Dana realizó el llamado a emergencias.

Este miércoles, amigos y familiares de la joven de 20 años se congregaron frente a su casa y luego realizaron una manifestación en el puente de Dique Luján para exigir justicia.

La primera denuncia por violencia de género contra Alejandro Sofía

Cuando lo denunció por lesiones leves y amenazas, Dana había publicado en Facebook un alarmante mensaje: "La denuncia está hecha. Tiene una perimetral y no puede estar a menos de 300 metros cerca de mí. Estoy bien y, gracias a Dios, viva. (...) Hoy, lo cuento; mañana, no sé".

La publicación que hizo Aixa Dana cuando denunció a Alejandro Sofía por primera vez.

La publicación que hizo Aixa Dana cuando denunció a Alejandro Sofía por primera vez.

Sin embargo, la última denuncia formal que la víctima presentó este año fue retirada. "Él le había dicho que cuando saliera la iba a matar. Después le dijo que iba a cambiar. Pero era todo una premeditación de lo que iba a hacer", explicó a TN una fuente cercana a la familia.

Además de la causa por violencia de género, Sofía tiene antecedentes por robo y violencia. Según allegados a la víctima, "fue denunciado por otras cuatro mujeres por violencia de género".

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