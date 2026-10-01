Golpes, hemorragia y abuso sexual: qué dice la autopsia a la nena de 11 años asesinada en Berazategui

Al descartar la hipótesis de suicidio, la fiscal Gabriela Mateos ordenó la detención de la madre, la abuela y los tíos maternos de la niña. El delito que se investiga es "abandono de persona seguido de muerte".

La cuadra de la casa en la que fue hallada Nerea Geraldine Pereira sin vida.

Nerea Geraldine Pereira , de 11 años, fue encontrada con signos de ahorcamiento este jueves en el baño de su casa en Berazategui y, en un primer momento, se investigó como un suicidio . Tras la autopsia, la causa cambió su caratula a "abandono de persona seguido de muerte" y la fiscal Gabriela Mateos ordenó la detención de la madre, la abuela y los tíos maternos.

Estuvo prófugo tres años y lo encontraron escondido con un familiar: lo buscaban por abusar de su hermana menor

El informe forense preliminar reveló lesiones compatibles con golpes en la espalda, una hemorragia interna y signos de un posible abuso sexual de antigua data . Los resultados aún deben ser confirmados con estudios complementarios, pero fueron suficiente para descartar la hipótesis de un suicidio.

La calificación de la causa podría modificarse con el correr de los días. Para detener a Rocío Pereira, madre de Nerea; Mónica Villalba, su abuela; y sus tíos maternos Ezequiel Pereira y Enzo Sánchez allanaron sus domicilios. El operativo quedó a cargo de la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Berazategui.

Por su parte, Mateos es titular de la UFI N°3 de Berazategui donde continuará la investigación para esclarecer qué le sucedió a la menor de edad.

La Fiscalía intenta determinar qué sucedió en las horas previas a la muerte de la niña, quiénes estaban con ella y si los adultos que convivían o tenían contacto habitual con Nerea conocían su situación y si existieron señales previas que pudieran haber advertido sobre algún tipo de violencia.

El dato central es que el cuerpo presentaba lesiones que no se explican únicamente por el ahorcamiento, por lo que pone en duda la hipótesis del suicidio. O, al menos, el contexto en el que pudo haber sucedido.

Violencia de género: 192 víctimas fatales en Argentina en los primeros nueve meses de 2026

En Argentina se registraron 192 víctimas fatales de violencia de género durante los primeros nueve meses de 2026, según el informe difundido este jueves por el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, que dirige La Casa del Encuentro. El relevamiento contabilizó 164 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, nueve transfemicidios y 19 femicidios vinculados de varones adultos y niños.

El informe también señala que 226 hijas e hijos quedaron sin madre, de los cuales el 55% son menores de edad. En el 54% de los casos, los agresores eran parejas o exparejas de las víctimas, mientras que el 56% de los femicidios ocurrió en la vivienda de la víctima o en el domicilio que compartía con el agresor.

Buenos Aires fue la provincia con mayor cantidad de casos en términos absolutos, seguida por Santa Fe y Córdoba. Además, el Observatorio registró 401 intentos de femicidio, que continúan bajo seguimiento.