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Renunció la abogada de la mujer que denunció a Joaquín Levinton: por qué dejó la causa

Adela González apareció en una entrevista con Yanina Latorre y señaló diferencias personales y profesionales en torno al caso vinculado a un presunto hecho de violencia de género. En ese marco, detalló su postura frente a las apariciones televisivas y contó qué ocurrió con la presentación ante los tribunales.

Joaquín Levinton fue denunciado por presunto abuso sexual

Joaquín Levinton fue denunciado por presunto abuso sexual, violencia de género y amenazas.

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La abogada Adela González dejó este jueves la representación legal de Paula, la mujer que denunció a Joaquín Levinton por presunto abuso sexual, violencia de género y amenazas, tras diferencias personales y profesionales vinculadas al tratamiento del expediente y su exposición pública, según contó la propia letrada.

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En comunicación con Yanina Latorre en SQP por América TV, la abogada explicó que su metodología consiste en priorizar el trabajo judicial y preservar a quienes representa, por lo que había recomendado evitar declaraciones televisivas hasta completar las presentaciones correspondientes ante la Justicia y contar con los escritos formalmente incorporados al trámite antes de hablar públicamente.

Antes del contacto con la conductora, el estudio jurídico para el que trabaja González había confirmado la noticia: "En el día de hoy, la doctora presenta su renuncia a la representación. La decisión responde a diferencias de índole personal y profesional, cuyos detalles se mantienen bajo el secreto profesional. El apartamiento se comunica con respeto hacia todas las personas involucradas".

El comunicado del estudio jurídico en el que trabaja Adela González.

El comunicado del estudio jurídico en el que trabaja Adela González.

González mencionó que conoció durante el jueves la participación de otros profesionales en el tema y que esa situación también incidió en su decisión. "No me interesa lo mediático, más en este tipo de casos. Si no respetan mi forma de trabajar, prefiero mantenerme al margen", advirtió la experimentada abogada, quien además añadió: "Gracias a todos mis clientes que saben que trabajo en forma profesional y cuidando a las víctimas".

La letrada explicó que habló con Paula antes de apartarse y que la decisión respondió a una diferencia sobre la manera de llevar adelante el caso, especialmente por la exposición pública. En ese sentido, González aclaró que su desvinculación del caso no fue por falta de pruebas y aseguró: "Yo no me presentaría a un expediente y expondría mi matrícula si no tuviera la convicción del hecho que se denunció o el que voy a defender".

González aclaró además que la denuncia inicial fue realizada personalmente por Paula y sostuvo que el archivo anterior no respondió a una falta de pruebas ni a un sobreseimiento, sino a que la denunciante no ratificó aquella presentación; ahora, según explicó, Fiscalía deberá evaluar los elementos aportados y resolver cómo continúa el trámite.

Qué contó Paula, la denunciante, sobre su vínculo con Joaquín Levinton

Paula había relatado en A la Barbarossa que mantuvo un vínculo con Joaquín Levinton entre 2015 y 2020, al que definió como una relación no formal; según su testimonio, se veían varias veces por semana y vivían como vecinos en el barrio porteño de Abasto durante ese período.

Sobre la dinámica que atravesó durante esos años, la denunciante afirmó: "Lo que me pasó durante este tiempo es que estuve sometida a diferentes amenazas e injurias hacia mí. Me obligaba a hacer cosas". En esa misma entrevista también describió episodios de violencia física que, según expresó, ocurrieron cuando intentaba alejarse de la vivienda.

El cantante publicó un descargo en sus redes rechazando los cargos.

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Paula también aseguró que atravesó un período de fuerte vulnerabilidad mientras mantenía la relación y afirmó: "Yo en ese momento estaba super enamorada de él y hacía todo lo que me decía que haga", al referirse a las situaciones que describió durante su testimonio, entre ellas las grabaciones de contenido sexual y el consumo de sustancias.

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