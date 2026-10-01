Besos en el aeropuerto: las imágenes que confirmarían la reconciliación de una pareja muy querida

Los encontraron infraganti y les sacaron unas fotos que dejaron al descubierto un acercamiento: ¿decidieron darse una segunda oportunidad?

Cuando parecía que la historia entre Diego Leuco y Sofi Martínez había quedado definitivamente en el pasado, una inesperada escena volvió a ponerlos en el centro de todas las miradas. Los periodistas fueron vistos juntos en un aeropuerto y protagonizaron una cariñosa despedida que incluyó un beso en los labios.

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Todo ocurrió minutos antes de que Leuco emprendiera un viaje. Mientras esperaba para partir, Sofi se acercó para despedirlo y el momento quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

Las imágenes fueron difundidas por la cuenta de Instagram lomaspopucom, desde donde dieron detalles del encuentro. "Él estaba esperando, después se fue de viaje. Se despidieron con un abrazo y un beso en los labios", aseguraron.

La escena no pasó inadvertida y volvió a encender las versiones de reconciliación. En las últimas semanas, Leuco y Martínez ya habían protagonizado algunos encuentros y gestos que despertaron sospechas sobre un posible acercamiento.

Ahora, el beso en el aeropuerto sumó un nuevo capítulo a los rumores. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente que hayan decidido darse una nueva oportunidad.

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Sofi Martínez reveló cómo fueron los reencuentros con Diego Leuco: "Te moviliza"

Sofía Martínez y Diego Leuco fueron tema de conversación en las últimas semanas tras su mano a mano en un programa y, ahora, la periodista deportivo se sinceró al revelar cómo se sintió al volver a ver cara a cara a su ex después de casi un año.

La comunicadora estuvo de invitada en PH, Podemos Hablar, el ciclo de Andy Kusnetzoff, donde tuvo un mano a mano con Sabrina Rojas, quien no se privó de hacer preguntas directas para saber sobre la post relación que ambos periodistas tuvieron durante casi dos años y con 10 meses de convivencia.

Las preguntas de Sabrina Rojas sobre los encuentros entre Sofi y Diego



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Pese al distanciamiento de varios años, siempre se habló de una posible reconciliación y, si bien los dos lo niegan, la periodista hizo una sorpresiva confesión recientemente. "Hace dos o tres años que nos separamos. Hace mucho, pero hacía un año que no nos veíamos, más o menos", precisó.

Rojas aprovechó y fue por preguntas más puntuales: "¿En esos tres años volvieron a tener encuentros?". Sin dar vueltas, y con total sinceridad, Martínez lanzó con contundencia: "Sí, claro. Un montón".

Frente al último rencuentro en vivo en La Peña del Morfi, donde ambos expusieron varias confesiones y se alimentó en redes el deseo de seguidores y colegas para una reconciliación, la modelo se atrevió a hacer una consulta que derivó en una respuesta con total sinceridad. "¿Movilizó algo ese reencuentro?", preguntó Rojas.

Sofi respondió: "Obvio. ¿A quién no le moviliza encontrarse con un ex? Un poco te moviliza". Ante eso, Sabrina quiso saber si están para volver a intentarlo. "No está expresado ni charlado. Es cierto que moviliza, pero no está claro si es para volver a intentarlo", respondió Martínez.