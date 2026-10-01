1 de octubre de 2026 Inicio
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El testimonio del padre de Aixa, la joven asesinada en Tigre: "Me arruinó la vida"

Antonio, que fue quien encontró a su hija ahorcada en su casa, pidió justicia por el femicidio de la joven de 20 años. “Todo fue preparado porque la soga no es mía, no estaba en mi casa”, aseguró sobre el posible móvil del ataque.

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Antonio relató el momento en que encontró a su hija.

Antonio Dana, padre de la joven que fue encontrada muerta en su casa de Tigre, dio detalles de cómo fue el momento en que encontró a Aixa ahorcada cuando volvió de trabajar. “Lo único que pido es que se haga justicia, que lo busquen y lo encuentren porque me arruinó la vida”, aseguró.

Gustavo Melmann y Laura Calampuca mantienen activa la causa para encontrar al último responsable del femicidio de su hija.
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Si bien al principio se sospechó de un suicidio, la Justicia estableció que la escena pudo haber sido armada para encubrir un crimen. En ese sentido, el hombre explicó que él trabaja de noche como sereno, por lo que el martes a la mañana cuando llegó a su casa encontró a la joven de 20 años muerta.

“Yo trabajo de noche y cuando llegué a las 8.05 abro la puerta, subo y encuentro a mi hija ahorcada. Al lado había una silla y arriba de la mesa vi una foto de ellos cuando estaban juntos. En la pieza había todo un revuelto de frazadas, ropa interior de ella”, relató en diálogo con Mañanas Argentinas por C5N.

Al mismo tiempo, reconoció que “de la desesperación, pensaba que todavía estaba viva, y la quise agarrar, abrazar para bajarla y me llené toda de sangre”. “Pedí ayuda a los vecinos, les pedí que rompan la puerta para entrar y me ayuden a sacarla. Vino un vecino que la agarró y la pudo sacar, fueron a buscar a la ambulancia y yo me quedé con ella en el piso. Ella ya estaba toda fría, toda marcada, lastimada”, dio detalles del difícil momento que debió vivir.

Por otra parte, sobre las hipótesis del caso consideró que “todo fue preparado” porque la soga no estaba en su casa. “Yo siempre estaba en contacto con Aixa, siempre me avisaba cuando llegaba a casa o iba a otro lado. Y ayer me avisó cuando llegó hablamos un rato más pero como sabía que se iba a dormir no le escribí más, y al otro día cuando llegué la encontré así”, relató entre lágrimas y aseguró: “Ella era todo para mí. Siempre la cuidé, siempre le di todo, vivía para ella y mi otra hija de 10 años”.

El femicida mandó un video a sus allegados confesando el crimen: “Me mandé una”

Aixa Dana estaba en pareja con Alejandro Sofía, pero después de finalizar la relación sufrió violencia de género y lo denunció por lesiones leves y amenazas coactivas en 2025 y estuvo preso en el marco de esa causa hasta el 16 de julio de 2026.

Durante la madrugada del miércoles, de acuerdo a la reconstrucción judicial a la que accedió Infobae, el investigado por femicidio compartió un video en WhatsApp donde afirmaba su intención de quitarse la vida porque había “mandado una cagada”.

El femicida difundió ese mensaje a las 5 de la mañana y desde entonces está prófugo. “Ahora él se hace la víctima, vi el video donde se despedía de la familia, pero es todo mentira, debe andar por ahí escondido. No entiendo cómo lo de Aixa está en todos lados, pero a él nadie lo puede encontrar”, opinó Antonio Dana sobre la confesión del joven de 26 años que había estado detenido por esta denuncia y de otras jóvenes.

“Cuando le dieron la libertad le pregunté a Aixa cómo estaba con la noticia, pero ella me dijo que estaba bien, tranquila porque tenía el botón antipánico y se sentí acompañada con los de la violencia de género porque ellos estuvieron desde el primer día desde que hicimos la denuncia”, concluyó.

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