Se incendió la casa de Leandro Paredes en Saint Thomas Este-Oeste Los Bomberos intervinieron en la residencia del jugador de Boca, luego que se prendiera fuego una batería en la parte superior de la vivienda ubicada en Canning. Afortunadamente no hubo heridos. Por Agregar C5N en









El fuego fue rápidamente controlado. Redes sociales | TyC Sports

La casa del futbolista Leandro Paredes ubicada en Saint Thomas Este-Oeste en un barrio privado de Canning sufrió un incendio durante la madrugada del jueves, pero no pasó a mayores ni tampoco registró heridos.

Al lugar acudió una dotación del Destacamento N°2 de Bomberos Voluntarios de Esteban Etcheverría, cuartel que se encuentra a 11 kilómetros del barrio privado. Allí confirmaron que estaba todo bien y controlaron el fuego rápidamente.

El fuego se habría originado por una batería ubicada en la parte superior de la propiedad, según informó TyC Sports. No hubo heridos ni tampoco destrozos mayores, pero se espera más información al respecto.

El futbolista será titular en el partido de Boca frente a Unión en La Bombonera por la fecha N°11 del torneo Clausura.