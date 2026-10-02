2 de octubre de 2026 Inicio
En Vivo

Se incendió la casa de Leandro Paredes en Saint Thomas Este-Oeste

Los Bomberos intervinieron en la residencia del jugador de Boca, luego que se prendiera fuego una batería en la parte superior de la vivienda ubicada en Canning. Afortunadamente no hubo heridos.

Por
El fuego fue rápidamente controlado.

El fuego fue rápidamente controlado.

Redes sociales | TyC Sports

La casa del futbolista Leandro Paredes ubicada en Saint Thomas Este-Oeste en un barrio privado de Canning sufrió un incendio durante la madrugada del jueves, pero no pasó a mayores ni tampoco registró heridos.

Platense derrotó a Estudiantes.
Te puede interesar:

Con la clasificación de Platense, así quedaron las semifinales de la Copa Argentina

Al lugar acudió una dotación del Destacamento N°2 de Bomberos Voluntarios de Esteban Etcheverría, cuartel que se encuentra a 11 kilómetros del barrio privado. Allí confirmaron que estaba todo bien y controlaron el fuego rápidamente.

El fuego se habría originado por una batería ubicada en la parte superior de la propiedad, según informó TyC Sports. No hubo heridos ni tampoco destrozos mayores, pero se espera más información al respecto.

El futbolista será titular en el partido de Boca frente a Unión en La Bombonera por la fecha N°11 del torneo Clausura.

Boca vs. Unión: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Horario: 21.30
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Sebastián Martínez
  • VAR: Sebastián Bresba
  • Estadio: J. Armando (La Bombonera)

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Boca recibe a Unión en La Bombonera.

Boca recibe a Unión: busca el tercer triunfo seguido para acercarse a la cima

Lionel Scaloni y Leonel Flores.

Tras su debut en la Selección, Scaloni llenó de elogios a Leonel Flores, la joya de Boca

El proyecto contempla una ampliación para albergar 80.000 personas.

Boca presentó el proyecto para la ampliación de La Bombonera: cuáles son las modificaciones

Boca atraviesa un buen presente.

Una figura del fútbol internacional sorprendió a todos y reveló que quiere ser DT de Boca: "Tengo el sueño"

Belgrano confirmó que River contará con un total de casi 11.500 localidades. 

Buenas noticias para los hinchas de Boca y River: habrá hinchas visitantes en Córdoba

Vojvoda había asumido el pasado 22 de junio.

Vojvoda dejó de ser el DT de Racing tras la derrota con Boca y empezó la danza de nombres

Rating Cero

Telefe levanta La Peña de Morfi.

Telefe levanta La Peña de Morfi por bajo rating: cuándo será el último programa

La actriz atraviesa un mal momento.

Conmoción en Hollywood por la fuerte denuncia del exmarido a Halle Berry

Robbie Williams y Amalia Granata vinculados, otra vez, por una inesperada coincidencia en Buenos Aires.

Robbie Williams recordó a Amalia Granata en su show de Buenos Aires: "No es..."

Joaquín Levinton fue denunciado por presunto abuso sexual, violencia de género y amenazas.

Renunció la abogada de la mujer que denunció a Joaquín Levinton: por qué dejó la causa

¿Segunda oportunidad para el amor?

Besos en el aeropuerto: las imágenes que confirmarían la reconciliación de una pareja muy querida

Joaquín Levinton se quebró en vivo.

Joaquín Levinton se defendió de las acusaciones y se quebró en vivo: "Lo que me está pasando es espantoso"

últimas noticias

Telefe levanta La Peña de Morfi.

Telefe levanta La Peña de Morfi por bajo rating: cuándo será el último programa

Hace 11 minutos
Presentaron un programa para obtener la ciudadanía argentina a través de inversiones. 

Nueva ciudadanía por inversión en Argentina: cuánto habrá que aportar y quiénes podrán acceder

Hace 17 minutos
Luis Caputo junto a Diego Santilli en Argentina Week París. 

Presentaron un programa para obtener la ciudadanía argentina a través de inversiones

Hace 28 minutos
La actriz atraviesa un mal momento.

Conmoción en Hollywood por la fuerte denuncia del exmarido a Halle Berry

Hace 51 minutos
El dólar cotiza arriba de los $1.500. 

El dólar cierra la semana estable y cerca de los $1.550

Hace 1 hora