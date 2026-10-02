2 de octubre de 2026 Inicio
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A qué hora juega Boca vs. Unión, por el Torneo Clausura: formaciones y cómo verlo en vivo

El Xeneize, que viene de dos victorias consecutivas en el certamen, recibe al Tatengue, que no gana desde la octava fecha. El árbitro del encuentro será Sebastián Martínez.

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Boca recibe a Unión en La Bombonera.

Boca recibe a Unión en La Bombonera.

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Por la undécima fecha del Torneo Clausura, Boca recibe a Unión en la Bombonera con la intención de ganar para acercarse al primer puesto. Luego de la gran victoria agónica contra Racing en Rosario por Copa Argentina, se aseguró seguir con vida en la triple competencia. Mientras que del otro lado, el Tatengue busca reponerse de sus dos derrotas consecutivas.

El fuego fue rápidamente controlado.
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El equipo del Vasco Arruabarrena pudo sortear uno de los momentos más complicados del año que tuvo que ver con los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde superó a San Pablo y avanzó a semifinales; el clásico contra San Lorenzo por el torneo local en el Nuevo Gasómetro –el cual ganó 2 a 0- y el partido contra Racing en Rosario por la Copa Argentina, encuentro que se llevó de manera épica con un 3 a 2.

De vuelta al torneo doméstico, el equipo tendrá a Leandro Brey en el arco porque Álvaro Montero sigue en Colombia con su seleccionado por la fecha FIFA. La defensa estaría integrada por Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo y Lautaro Blanco. Leandro Paredes está en duda por la cantidad de partidos que tiene encima y la otra duda es Leonel Flores o Sebastián Villa.

El equipo que venci&oacute; a Racing en la cancha de Rosario Central.

El equipo que venció a Racing en la cancha de Rosario Central.

Por su parte, Unión quiere encontrar la victoria luego de perder 6 puntos contra Talleres e Independiente. Su último triunfo fue el 3 a 2 a Instituto en la fecha N°8. Leonardo Madelón busca definir el equipo e intentará incomodar al rival. En la previa, declaró: “Paredes es un genio. Lo enfrentamos los dos partidos anteriores y nosotros trabajamos siempre en zona. Uno lo va a incomodar porque lo tenés que dejar incómodo, pero tiene una lucidez, una simpleza”.

El Xeneize tiene 17 puntos en la Zona A y marcha quinto. Mientras que, El Tatengue está fuera de los 8 y está noveno con 13 puntos.

Boca vs. Unión: a qué hora es y cómo verlo en vivo

  • Horario: 21.30
  • TV: ESPN Premium
  • Árbitro: Sebastián Martínez
  • VAR: Sebastián Bresba
  • Estadio: J. Armando (La Bombonera)

Boca vs. Unión: probables formaciones

  • Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera/Ayrton Costa/Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

  • Unión: Matías Mansilla; Juan Pintado, Matías Rocha, Juan Pablo Ludueña, Lucas Ayala; Julián Palacios, Joaquín Mosqueira, Lucas Menossi, Ignacio Malcorra; Cristiian Tarragona y Marcelo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
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