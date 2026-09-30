30 de septiembre de 2026 Inicio
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Estados Unidos: frenaron la ejecución de una condenada una hora antes de la inyección letal

El tribunal de apelaciones ordenó revisar las denuncias de abuso sexual y violación infantil de Christa Gail Pike. La mujer iba a ser ejecutada por un homicidio cometido a los 18 años, pero se detuvo a minutos de concretarse.

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Christa Pike durante una audiencia para un nuevo juicio

Christa Pike durante una audiencia para un nuevo juicio, el 12 de enero de 2001.

Knoxville News Sentinel/USA Today Network

La ejecución de Christa Gail Pike en el estado de Tennessee, en Estado Unidos, dio un giro dramático: una hora antes de la inyección letal, la Justicia suspendió la medida. La estadounidense, de 50 años, se habría convertido este miércoles en la primera mujer ejecutada en Tennessee en dos siglos.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, calificó el hecho como ataque terrorista. 
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Los testigos del caso estaban reunidos cuando la Institución de Máxima Seguridad Riverbend cuando el tribunal federal de apelaciones detuvo el procedimiento para revisar si sus denuncias de abuso sexual y violación durante la infancia fueron evaluadas adecuadamente al emitir la sentencia.

El caso se remonta a 1995, en Knoxville, cuando Pike, de 18 años, y su novio, Tadaryl Shipp, atrajeron a su compañera de estudios, Colleen Slemmer, de 19 años, hacia una zona boscosa para atacarla con un cúter y golpearla con una piedra, y luego de torturarla la asesinaron.

El crimen causó conmoción ya que el hombre le grabó un pentagrama en el cuerpo de la víctima, un símbolo en forma de estrella asociado al satanismo, y por eso lo relacionaron con un crimen "satánico" que era común entre la década de 1980 a 1990.

La pareja de Pike, Tadaryl Shipp, tenía 17 años cuando se cometió el crimen y fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional, ella fue la única condenada a la pena máxima.

Abusos, salud mental y el reclamo de la familia

Un tribunal federal suspendió la ejecución de Christa Gail Pike por el asesinato que perpetró a los 18 años en Tennessee, Estado Unidos. La defensa sostiene que la pena de muerte es abusiva teniendo en cuanta la corta edad de la victimaria, sus padecimientos de salud mental y los abusos sexuales padecidos desde chica. Antes, la Corte Suprema de EEUU y el gobernador Bill Lee se habían negado a la clemencia pedida por la mujer. Y los abogados defensores argumentaron que Pike reconoció su culpa y pidió perdón por asesinar a su compañera de estudios Colleen Slemmer, de 19 años. Mientras, la madre de la víctima, May Martínez, viajó desde Florida para presenciar la ejecución y remarcó su frustración por las décadas de espera.

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