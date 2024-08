Más denuncias contra criadero del horror Finca La Nicola: "Falleció de parvovirus y dijeron que no se adaptó al hogar"

La mujer detalló que el animal empezó con vómitos y siguió con diarrea sanguinolenta a las 24 horas de llegar a la casa y remarcó: "Tenía una enfermedad preexistente, el parvovirus. Cuando llamamos al veterinario Gabriel Terceiro y al criadero sobre las condiciones de la perrita, que estaba mal, minimizaron el hecho, dijeron que era un tema de adaptación al hogar y estrés".

La familia de Escobar decidió buscar a otro profesional y fueron a su veterinario de cabecera, la medicaron pero no evolucionó bien. "El domingo la llevamos de urgencia al Hospital Veterinario Mv Silvia Milei en Del Viso, y empezaron a ponerle suero porque estaba deshidratada, pero no mejoró y días después falleció".

Las pruebas al animal dieron positivo de parvovirus Redes Sociales

En los análisisque le hicieron al animal se constató que no tenía moquillo y se confirmó el parvovirus, días después de su muerte. "Era de esperarse por los síntomas que tenía", relató la mujer. La cachorra fue sometida a medicación para su malestar primero, después para su dolor. "Deliraba de dolor y falleció por un paro cardio respiratorio", concluyó.

Según Cintia, el veterinario Gabriel Terceiro no paraba de excusarse de su responsabilidad y de asegurar que "no tenían pruebas", a pesar que el había firmado un certificado de salud y genética y que no había un enfermedad preexistente: "Le dijimos que el criadero era un lugar infernal y respondió que éramos violentos y nos amenazó con enviar una carta documento".

El grupo de denunciantes en Facebook

En su descargo, los dueños del criadero argumentaron sobre el deceso de los cachorros que "eso puede pasar, que los perros no son cosas, y que son seres sintientes y que se pueden morir". Para que la denunciante termine con sus reclamos le pidieron que bajar todos los posteos del sitio de Facebook llamado ESTAFA ETANCIA O FINCA LA NICOLA Y MY FRIEND y así le devolverían lo que pagó por el cachorro. Ante su negativa no volvió a tener más contacto con esa gente.

La trágica historia de estas mascotas volvió a poner en la mesa de discusión el tema de la compra de los perros de raza versus la adopción de los abandonados. Según la investigación que hizo C5N, un cachorro de raza labrador retriever , donde puede haber de color amarillo, chocolate y negro, tiene un precio aproximado a los $500.000.

El lugar donde enterraron a la mascota en la casa de Escobar Redes Sociales

Denuncia por crueldad animal

Cintia detalló a C5N que hizo las denuncias por estafa comercial y crueldad animal ante la UFI N°4 de Morón, en calle Cristóbal Colón 237, ante el Ministerio Público Fiscal (MPF) , y en el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires. Actualmente espera para enviar las pruebas correspondientes.

La angustia de la víctima se descubre en sus palabras: "Estoy muy triste, lo que pasamos fue algo muy violento, muy tremendo. Escucharla como deliraba del dolor y es algo que no me voy a sacar de la cabeza nunca más". Como consuelo, la mascota está enterrada en el patio de la casa. Ahí seguramente la perrita encontró un lugar mejor que el sufrimiento al que fue expuesta por los maltratadores.