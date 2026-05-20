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Una importante conductora apuntó contra el Martín Fierro para Wanda Nara: "Hace 27 años que trabajo"

La animadora expuso su frustración por el resultado de la terna y apuntó contra la organización del certamen.

La mediática respondió con ironía y sin entrar en la disputa.

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Georgina Barbarossa no esperó mucho para expresar su malestar por el resultado de los Martín Fierro 2026. Al día siguiente de la ceremonia, la conductora de A La Barbarossa soltó sin filtros su opinión sobre lo sucedido durante la noche de la gala y apuntó directamente contra la decisión de APTRA de premiar a Wanda Nara como Mejor Conductora Femenina por encima de figuras con décadas de trayectoria en la pantalla chica.

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"Estaba medio enculada porque no había ganado. Pensé que como le dieron el del programa a Vero, a mí me daban el de conductora. No me gustó que lo ganara Wanda porque hace 27 años que estoy al frente y siento que me lo merecía. Dije 'otra vez'. Me quería ir a casa", afirmó con su habitual humor negro, pero sin disimular la frustración. La frase fue suficiente para generar el debate en los medios y en las redes sociales.

Las señales de su bronca ya habían aparecido la noche anterior. Cuando se leyó el nombre de Wanda Nara como ganadora, la cámara captó a Georgina Barbarossa con una expresión que daba a entender su malestar. Su hijo, sentado junto a ella, levantó el índice al aire en un gesto que los tuiteros no tardaron en interpretar como una denuncia de fraude. El periodista Leo Arias lo documentó de inmediato: "Mucho malestar con APTRA, sienten que esta era la noche después de 26 años conduciendo".

En una charla posterior con Baby Etchecopar en Radio Rivadavia, la conductora fue más precisa sobre el blanco de su enojo: "No nos tenemos que enojar con Wanda Nara. La bronca es con APTRA y con la gente de Telefe". Y remarcó el peso de su recorrido: "Hace 27 años empecé a conducir, vengo del teatro, y en estos cinco años venimos con mucho éxito y rating. La gente nos elige".

Georgina Barbarossa
La actriz se tomará unas vacaciones para encontrarse con su novio en Nueva York.

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Qué dijo Wanda Nara sobre su polémico Martín Fierro

A la mañana siguiente de recibir el Martín Fierro, Wanda Nara salió del Hotel Hilton donde había pasado la noche junto a sus hijas y fue interceptada por la prensa, que le preguntó por la lluvia de críticas que había recibido tras su consagración. La conductora de MasterChef Celebrity eligió la ironía como respuesta y no entró en confrontaciones directas.

"Cada uno que piense lo que diga", respondió en primera instancia. Luego amplió su postura con una definición que llamó la atención por su tono descontracturado: "Es divertido. Un poco estos Martín Fierro son eso, criticar al que no te gusta cómo se vistió, decir 'qué lindo este vestido, capaz me lo hago parecido para otra fiesta'".

wanda nara martin fierro

Ante las voces que cuestionaron su premiación por encima de conductoras con mayor recorrido en el medio, la mediática declaró: "No tengo nada malo para decir, yo amo a todos, aprendo de todos". Y cerró con una frase que resume su filosofía frente a las críticas: "Aprendo de la gente que no me cae bien, aprendo de la gente que quizás admiro".

Las reacciones en contra de su galardón no se limitaron a Barbarossa. Yanina Latorre salió del salón gritando "Ganó Wanda, qué papelón" y luego profundizó en sus críticas: "Falta de respeto para todas las conductoras. No estoy enojada con ella, estoy enojada con el que le da el premio".

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