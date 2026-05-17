Ladrones a caballo: robaron un kiosco y se escaparon al galope en Miramar Dos delincuentes se llevaron mercadería de un comercio en la peatonal de la ciudad balnearia. Las insólitas imágenes del hecho quedaron captadas por las cámaras de seguridad y desataron la indignación de vecinos que exigen más seguridad en la zona. Por Agregar C5N en









Los ladrones prendieron la luz y se escaparon con tranquilidad.

Dos individuos montados a caballo fueron registrados por cámaras de seguridad tras asaltar un kiosco ubicado en la extensión de la peatonal de Miramar. Los ladrones se llevaron mercadería del comercio y huyeron con tranquilidad. La insólita escena que quedó grabada en las imágenes de vigilancia que se viralizaron en las redes, generando una fuerte indignación entre los vecinos que reclamaron mayores medidas de seguridad en la zona.

El robo ocurrió en un comercio ubicado en la esquina de 21 y 36, en la continuidad de la peatonal, y de acuerdo a las imágenes registradas, se observa cómo los ladrones actuaron con calma, incluso encendiendo la luz del local para revisar qué llevarse antes de huir en su caballo.

Embed #Video Así fue el robo al maxikiosco. Leé la nota en https://t.co/fwlOYEruIG pic.twitter.com/z766co1s2C — 0223 (@0223comar) May 17, 2026

El video se viralizó en redes sociales y generó fuerte repercusión entre los vecinos de Miramar, que expresaron indignación y preocupación por la inseguridad y la falta de controles en la ciudad.