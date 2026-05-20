Separación confirmada: revelaron los mensajes fogosos que una famosa le encontró a su pareja

La influencer Tamara Báez anunció públicamente a través de sus redes sociales el final de su noviazgo con Thiago Martínez , luego de dos años de relación. Tras la declaración de la mediática en las redes sociales, se conocieron los detalles y las verdaderas razones que desencadenaron este desenlace sentimental. Según trascendió en las últimas horas, la ex de L-Gante habría sido quien tomó la iniciativa de disolver el noviazgo, mientras que Thiago Martínez intentaría revertir la situación para lograr una reconciliación.

La influencer se cruzó con un usuario que la acusó de usar el dinero del músico para sus lujos.

A pesar de que era una pareja relativamente joven, Tamara ya venía desconfiando de algunas actitudes , y, al descubrir lo que pasaba, se enojó profundamente y decidió dejarlo . Este desenlace no es una sorpresa, ya que arrastraban antecedentes, incluyendo un tenso episodio que protagonizaron en un boliche hace unos meses.

El encargado de brindar más detalles al respecto fue el periodista Juan Etchegoyen, quien aseguró que “lo que a mí me cuentan es que ella tomó la decisión de separarse y que él quiere reconquistarla. Aparentemente ella encontró chats en Instagram donde veía que su novio le enviaba fueguitos y cosas a otras mujeres”.



Por otro lado, sumó: "Ellos seguramente van a decir que se separaron en buenos términos pero él quiere volver me dicen y ella ya cortó todo el vínculo porque se hartó”.

Los rumores de acercamiento de Tamara Báez y L-Gante

El anuncio del fin del noviazgo entre Tamara Báez y Thiago Martínez reavivó las especulaciones sobre una posible reconciliación con L-Gante. Las versiones de un nuevo acercamiento cobraron fuerza pública luego de que el referente de la cumbia 420 asistiera al evento de inauguración del local de indumentaria de la influencer, donde se los vio compartiendo un momento muy ameno.

Las sospechas de los fanáticos también se alimentaron por un reciente e inesperado cruce de publicaciones que involucró a Jamaica, su hija. El cantante contó cómo surgió la confusión tras un posteo en redes. “Estábamos jugando en una cama con Jamaica. Yo le había prestado el teléfono para que vea videos. En un momento me distraje y veo que todos me empiezan a mandar mensajes. ¿Volviste con Tamara?”, contó.

Tamara Báez apuntó contra L-Gante

A pesar del enorme revuelo mediático generado, el propio L-Gante se encargó de eliminar las dudas aclarando que el vínculo actual está solo enfocado en la crianza de Jamaica. El artista remarcó que mantienen un trato diario muy cordial por el bienestar familiar, desmintiendo que la soltería de la madre de su hija signifique un regreso al amor.