Las múltiples denuncias contra el veterinario vinculado al criadero Finca La Nicola

"Hace 15 días vine con mi perro para que le retiren unos puntos y este señor me atendió muy mal, atendió mal al perro, quería que yo le apriete el cuello... Lo maltrató, le tiró las patas mal", contó Mara.

Luego, añadió: "Le dije que no podía tratar así al perro, lo tuve que retirar y no le sacó los puntos. Me fui, me empezó a insultar, me dijo cosas negativas sobre el perro". Finalmente la vecina decidió presentar una denuncia en la comisaría por el maltrato recibido: "No paraba de insultarme".

Por su parte, Marisa se acercó al lugar para contar que había recibido malos tratos por cuestionar las formas de Terceiro y destacó: "Conozco personas que trajeron su perro por un problema, le hizo análisis, les cobró fortunas, le dijo que los análisis dieron bien y el perro a las pocas semanas murió".

"En el barrio preguntás y te dicen que no lo lleves a esa veterinaria porque es un desastre", agregó la mujer, además de mencionar que la página de la clínica en las redes sociales está repleta de reseñas negativas de clientes y vecinos.