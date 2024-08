La insólita defensa del veterinario del criadero del horror: "Doy trabajo"

Al ser abordado por la prensa, el veterinario pidió "tranquilidad para todos". "Yo no tengo nada que ver. Es todo por redes sociales, no hay nada en la Justicia. Vayan a la Justicia y que hable la Justicia. Es rápido y sencillo escrachar en redes sociales", afirmó.

"¿Cuánto tarda un universitario en hacer su profesión, la experiencia, capital? Doy trabajo. El país está como está: todo chato, todo rápido", añadió. Consultado por su vínculo con Finca La Nicola, negó ser socio del criadero y explicó que "es un cliente mío".

Veterinario Gabriel Terceiro Finca La Nicola Terceiro, acusado de mala praxis, frente a su veterinaria en San Martín. Facebook Gabriel Terceiro

Mientras hablaba con los medios, Terceiro fue increpado por un vecino que lo acusó de haber "asesinado" a su mascota. "Vos me sacaste $60.000. Te traje un collie, como un hijo lo quiero. ¡Asesino, me mataste mi perro! Todos los días voy a venir a hacerte quilombo en la puerta para que no te venga nadie de San Martín", reclamó.

"No lo conozco. Vaya a la Justicia. Pero acá, a hacer show barato, no", le respondió el veterinario antes de ingresar a su local. "Un saludo a mis pacientes y clientes que saben cómo trabajo. Hablen con mi abogado. Respeto la profesión, respeten mi intimidad", concluyó.

El desgarrador testimonio de la dueña de un cachorro de Finca La Nicola: "Pido justicia"

Se suman las denuncias contra el criadero de perros Finca La Nicola por comercializar cachorros al borde de la muerte, "sin controles ni desparasitados" y con "vacunas vencidas". Tatiana, una de las denunciantes, contó la desgarradora historia de la muerte de su perro salchicha, llamado Toro: "Fue el peor de mis días".

"Nosotros estábamos súper contentos de tenerlo a él con nosotros", expresó en diálogo con C5N. Con tan solo 45 días, Toro llegó con un tamaño muy pequeño y lleno de garrapatas: "Lo veíamos muy chico para los días que tenía, pero bueno, nosotros les creímos a ellos".

Desde Finca La Nicola entregaron al perro junto a un alimento que recomendó el veterinario Gabriel Terceiro; y escasos detalles sobre su libreta sanitaria. "Ese mismo día le dimos muy poquito del alimento para que pruebe y a los segundos lo había vomitado; le dio diarrea dos veces y estaba lleno de pulguitas", añadió la joven.

Para mediados de agosto, tan solo cinco días después, Toro murió. Ese fue el momento en que Tatiana comenzó a contar su historia en redes sociales y a conseguir el apoyo de otras personas que pasaron por lo mismo. Todas al quererse contactar con el veterinario Terceiro fueron tratadas "de una manera horrible".