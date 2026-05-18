Babasonicos participa de Noches Capitales 2026 en La Plata: cómo y dónde conseguir entradas

El predio más histórico de la ciudad bonaerense es su sala más viva: un escenario que se abre al cielo para alojar lo imposible. Diego Torres se presentará en septiembre y Babasonicos en noviembre.

Luego de haber transitado una edición deslumbrante en 2025, Noches Capitales anunció su edición 2026 en el Hipódromo de La Plata con nueva grilla y grandes sorpresas, de la mano de icónicos artistas como Diego Torres y Babasonicos .

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El primer artista revelado fue nada menos que Diego Torres, que luego de 7 años vuelve a La Plata el 19 de septiembre con su imbatible cancionero. A esta agenda excepcional se suma ahora la banda Babasonicos que desplegará el 14 de noviembre en Noches Capitales los sonidos de su último material Cuerpos, Vol.1.

La venta general se habilitará este lunes 18 de mayo a las 17 en www.livepass.com.ar con todos los medios de pago y cuatro cuotas sin interés con Banco Provincia.

Embed - Noches Capitales en Instagram: "BABASONICOS Con más de tres décadas de historia y nuevas canciones que nos siguen hipnotizando, Babasonicos se suma a Noches Capitales 2026. Segunda luna confirmada: 14 de noviembre en el Hipódromo de La Plata. Entradas disponibles desde las 17 hs en livepass.com.ar"

Tras la salida de su nuevo disco, Babasonicos se encuentra presentando un espectáculo único, imponente, una puesta novedosa con canciones estreno y los clásicos de siempre.

Siguiendo adelante en una carrera intacta y exitosa desde sus comienzos y con más vigencia que nunca, Babasonicos se mantiene número uno en el airplay nacional como la banda más escuchada de Argentina. Siendo de los 10 artistas más reproducidos por la generación Z, Billboard los ubica en los primeros puestos de las mejores bandas de rock en español de todos los tiempos.

Sumando a esta constante consagración, su último trabajo Cuerpos, Vol.1 fue considerado uno de los discos del año por los medios especializados.

Embed - Babasonicos - Tiempo Off (Video Oficial)

En qué consiste Noches Capitales

Noches Capitales es, desde 2024, un verdadero ritual musical que enciende el Hipódromo de La Plata, transformado para la ocasión en una sala a cielo abierto dedicada a la experiencia sonora.

Su cartelera reunió a grandes referentes como Los Fabulosos Cadillacs, YSY A, Abel Pintos, Peces Raros, Miranda!, Andrés Calamaro, Guasones, Wos, Cuarteto de Nos, Dillom, Peces Raros, Ca7riel & Paco Amoroso, Él Mató a un Policía Motorizado y Cruzando el Charco, entre otros.

Noches Capitales Hipódromo La Plata

El recinto, con su impronta histórica y su entorno abierto, es escenario de una comunión musical que reivindicó a la ciudad y su patrimonio como territorio vivo para la creación colectiva.

Ubicado sobre avenida 44 y calle 115, el icónico Hipódromo vuelve a perfilarse como el escenario ideal para disfrutar de noches especiales, junto a grandes artistas, nuevos talentos y un público que comparte la experiencia entre amigos o en familia.

La propuesta se completa con comodidades de primer nivel: estacionamiento propio, una amplia y diversa oferta gastronómica con sello local, un sector VIP con vista preferencial y activaciones artísticas que acompañan cada jornada entre show y show.

Abel Pintos en Noches Capitales Abel Pintos en Noches Capitales. @jc.fotografiaa

En su última edición Noches Capitales vibró junto a 10 artistas consagrados durante 11 fechas inolvidables, conformando una de las grillas más explosivas del 2025 que seguramente doblará la apuesta este año, celebrando a cielo abierto la música argentina junto a multitudes.