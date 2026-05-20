Una de las presentadoras del canal se quejó por no haber recibido el reconocimiento de APTRA por su labor y decidió dejar de asistir a la celebración.

Las ternas de Martín Fierro estuvieron peleadas en general, pero el premio a la Mejor Conductora tenía siete nominadas y todo terminó en escándalo. Una de las presentadoras de Telefe se quejó por no haber ganado y avisó a APTRA: “No voy a ir más, es una falta de respeto”. Se trata de Georgina Barbarossa.

La mamá de Wanda Nara se metió en la polémica por los Martín Fierro: "Hay muchas mujeres..."

Sucede que en la terna estaban conductoras como Mariana Fabbiani, Verónica Lozano, Pamela David, Georgina Barbarossa, Moria Casán y Karina Mazocco. Pero ganó Wanda Nara por su labor como presentadora de MasterChef Celebrity y generó broncas porque lleva poco tiempo en el rubro.

Fue entonces que Barbarossa disparó ante sus compañeros: “ Estaba medio enculada porque no había ganado el premio. Yo pensé que como le dieron el del programa a Vero, me iban a dar el de conductora. No me gustó que lo ganara Wanda porque hace 27 años que estoy conduciendo y creo que me lo merecía. Así que dije ‘otra vez’. Quería irme y llegar a casa ".

GEORGINA SOBRE LOS MARTÍN FIERRO: "NO VOY A IR MÁS" @geobarbarossa @MarceBanios @luisbremer @PamelaDav por @AmericaTV pic.twitter.com/SBvdw0AIjy

En diálogo con Baby Etchecopar en Radio Rivadavia contó: “No nos tenemos que enojar con Wanda Nara. Yo estoy enojada con Aptra y con la gente de Telefe“, dijo. Y fue más lejos: “ Hace 27 años empecé a conducir, vengo del teatro, y en estos cinco años conduzco con mucho éxito y rating . La gente nos elige”

Por último, consideró: “Tengo que estar informadísima y leyendo y viendo noticieros y noticias y diarios y cosas de todas partes del mundo para poder estar frente a cámara, porque siento que es una gran responsabilidad”.

Quién es la famosa señalada como "soberbia" tras los Martín Fierro 2026: "Subida al pony"

Pasaron los premios Martín Fierro, pero la polémica sigue porque aseguran que una de las famosas que asistió al evento no fue del todo empática con la prensa que se encontraba en la alfombra roja, la acusaron de “soberbia” y esto hizo estallar las redes sociales. ¿Qué pasó?

El periodista Federico Flowers publicó en redes sociales una foto en la que está La Joaqui con Luck Ra y Maxi López. En la foto se los puede ver a los tres conversando en la previa del show, pero sin acercarse a la prensa.

Embed Así toda la alfombra. Pedazo de soberbia y poco empatica con los

Cronistas que cubrimos la alfombra roja. Selecctiva de medios y siempre tan subida al pony Joaquina. Tercer año que haces lo mismo. pic.twitter.com/7BOVJ5lqse — FEDE FLOWERS (@fedeflowersok) May 19, 2026

“Así toda la alfombra. Pedazo de soberbia y poco empática con los cronistas que cubrimos la alfombra roja. Selectiva de medios y siempre tan subida al pony, Joaquina. Tercer año que hacés lo mismo”, escribió envuelto en bronca.

Hasta el momento, la Joaqui no salió a defenderse por no haberse acercado a la prensa, pero el periodista aseguró que no es la primera vez que sucede esta situación, por lo que el pensamiento negativo es generalizado. ¿Todo mal?