Marzo tendrá un fin de semana largo de 4 días: a qué se debe y cuándo cae El lunes 23 será día no laborable turístico previo al feriado del Día de la Memoria. La combinación generará cuatro días consecutivos de descanso desde el sábado 21 hasta el martes 24.







El impacto en el sector turístico suele ser considerable durante estos fines de semana largos.

Marzo 2026 tendrá uno de los primeros descansos extensos del año con un fin de semana de cuatro días consecutivos.





El feriado inamovible del martes 24 de marzo se articula con un día no laborable turístico el lunes 23 para generar el “puente”.





El período de descanso se extenderá desde el sábado 21 hasta el martes 24 inclusive, ideal para escapadas y viajes cortos.





La medida busca impulsar el turismo interno y la actividad económica regional tras el inicio del ciclo lectivo. El mes de marzo presentará uno de los primeros descansos extendidos del año gracias a la combinación estratégica de un feriado nacional inamovible con un día no laborable con fines turísticos. Marzo ofrecerá un fin de semana extralargo de cuatro días consecutivos que despierta expectativa entre quienes suelen aprovechar estas situaciones para organizar escapadas, viajes y actividades aprovechando esta ventana de descanso luego del inicio del ciclo lectivo y la vuelta definitiva a la rutina después del período de verano.

El fin de semana extralargo de marzo surge de la implementación de la política gubernamental de días no laborables con fines turísticos, que busca optimizar los feriados nacionales existentes mediante la creación de puentes estratégicos. Esta medida beneficia simultáneamente al sector turístico, que registra aumentos importantes en ocupación hotelera y movimiento económico regional, y a la población en general, que accede a mayores oportunidades de descanso y esparcimiento distribuidas a lo largo del calendario anual.

Mar del Plata Cuándo será el feriado con fin de semana largo de 4 días de marzo 2026 El principal feriado de marzo será el martes 24, fecha en que se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Esta jornada constituye un feriado inamovible establecido por ley en recuerdo de las víctimas de la última dictadura militar iniciada en Argentina el 24 de marzo de 1976. Al tratarse de conmemoración de carácter histórico y político, la fecha mantiene su posición fija en el calendario sin posibilidad de traslado independientemente del día de la semana en que coincida.

Para 2026, el 24 de marzo caerá martes, configuración que motivó la decisión gubernamental de establecer un feriado puente turístico el lunes 23 de marzo. Esta medida, oficializada dentro del cronograma anual mediante Resolución 164/2025, permite conformar un fin de semana extralargo de cuatro días consecutivos desde el sábado 21 hasta el martes 24 de marzo inclusive, optimizando las oportunidades de descanso y promoviendo el turismo interno durante este período del año.

El impacto en el sector turístico suele ser considerable durante estos fines de semana largos. Destinos tradicionales como la Costa Atlántica bonaerense, las sierras de Córdoba, los valles vitivinícolas mendocinos, los paisajes del Norte argentino y la Patagonia registran habitualmente elevados niveles de ocupación hotelera durante estos períodos, generando movimiento económico significativo en gastronomía, transporte, entretenimiento y servicios relacionados.

El sector turístico anticipa que el fin de semana extralargo de marzo 2026 impulsará las reservas anticipadas, especialmente considerando que marzo aún ofrece clima agradable en numerosas regiones del país. Las temperaturas del inicio del otoño resultan favorables para actividades al aire libre, recorridos turísticos y escapadas sin las multitudes ni los precios altos característicos del verano pleno, representando una oportunidad atractiva para el turismo interno. Este período extendido también genera impacto positivo en economías regionales mediante el estímulo de rubros locales que dependen del flujo turístico. Restaurantes, comercios, estaciones de servicio, productores regionales y prestadores de servicios diversos se benefician del movimiento generado por los visitantes, representando un alivio económico significativo para comunidades que basan parte importante de sus ingresos en la actividad turística estacional. Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026 Feriados inamovibles Jueves 1° de enero: Año Nuevo

Lunes 16 de febrero: Carnaval

Martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes (fecha original: 17 de junio)

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (fecha original: viernes 20 de noviembre) Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo

Viernes 10 de julio

Lunes 7 de diciembre