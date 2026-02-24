24 de febrero de 2026 Inicio
Qué pasará con el feriado de marzo 2026: ¿es fin de semana largo?

En 2026, el análisis del calendario oficial permite anticipar cómo impactará esta fecha en la organización laboral y escolar.

En marzo habrá varios Feriados

En marzo habrá varios Feriados, pero uno a nivel nacional

  • Marzo reaviva el interés por el calendario de feriados, ya que trae uno muy esperado por varios argentinos.

  • El 24 de marzo de 2026 cae martes. Conmemora el golpe de Estado de 1976.

  • Recuerda el inicio de la última dictadura cívico-militar. Es una de las fechas más significativas del calendario argentino.

  • Será feriado nacional inamovible, o sea que no puede trasladarse a otro día.

Con la llegada de marzo, muchos argentinos comienzan a preguntarse cómo quedará el calendario de feriados y si habrá oportunidad para una escapada. La atención está puesta en el 24 de marzo de 2026, una fecha significativa en la agenda nacional que cada año genera consultas sobre su modalidad y alcance.

¿Cuánto falta para el próximo feriado nacional en 2026?
Cuánto falta para el próximo feriado nacional en 2026: ¿es fin de semana largo?

El 24 de marzo se conmemora el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, jornada establecida como feriado inamovible en la Argentina. Esto significa que no puede trasladarse a otro día con fines turísticos, lo que condiciona la posibilidad de que se configure, o no, un fin de semana largo. Conocé lo que sucederá este año.

Qué pasará con el feriado de marzo 2026



El martes 24 de marzo será feriado nacional inamovible en la Argentina por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. La jornada recuerda el golpe de Estado de 1976 y el inicio de la última dictadura cívico-militar, uno de los capítulos más dolorosos de la historia reciente del país. Por su significado histórico y su peso en la memoria colectiva, se mantiene como uno de los feriados más trascendentes del año.

A este esquema se suma una decisión oficial que amplía el descanso: el lunes 23 de marzo fue establecido como día no laborable con fines turísticos. De esta manera, se conformará un fin de semana largo de cuatro días, desde el sábado 21 hasta el martes 24, una medida orientada a fomentar el turismo interno y dinamizar las economías regionales.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

  • Jueves 1° de enero: Año Nuevo - marca el inicio del calendario anual con descanso garantizado para todos los trabajadores del país
  • Lunes 16 de febrero: Carnaval - primera jornada del tradicional doblete de celebraciones carnestolendas
  • Martes 17 de febrero: Carnaval - segunda jornada que completa el fin de semana largo más extenso del verano
  • Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia - conmemoración de carácter histórico y político
  • Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas - homenaje a los combatientes del conflicto del Atlántico Sur
  • Viernes 3 de abril: Viernes Santo - fecha religiosa central del calendario católico que coincide con Semana Santa
  • Viernes 1° de mayo: Día del Trabajador - conmemoración internacional de los derechos laborales
  • Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo - celebración del hito independentista de 1810
  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano - homenaje al creador de la bandera nacional
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia - fecha patria central que conmemora la declaración de independencia de 1816
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María - festividad religiosa mariana
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad - celebración tradicional de fin de año que naturalmente genera fin de semana largo

Feriados trasladables

  • Miércoles 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes - homenaje al héroe de la guerra gaucha en el norte argentino
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín - conmemoración del Libertador de América que naturalmente genera puente
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural - fecha que reemplazó la antigua celebración del Día de la Raza
  • Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional - conmemoración de la Batalla de Vuelta de Obligado trasladada desde su fecha original

Feriados con fines turísticos

  • Lunes 23 de marzo
  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre
