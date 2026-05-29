29 de mayo de 2026 Inicio
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El feriado del 20 de junio cae sábado en 2026: ¿se mueve de día?

El Día de la Bandera este año cae en un fin de semana: el calendario oficial ya se difundió, por lo que ya se sabe cómo quedará el asueto.

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Qué pasa con el feriado del 20 de junio este 2026. 

Qué pasa con el feriado del 20 de junio este 2026. 

Casa rosada
  • El feriado del 20 de junio caerá sábado en 2026 y no será trasladado a otro día.
  • La fecha corresponde al Día de la Bandera y está incluida dentro de los feriados inamovibles.

¿Cuáles son todos los feriados y fines de semana largos que tiene junio en 2026?
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Cuáles son todos los feriados y fines de semana largos que tiene junio en 2026

  • El único fin de semana largo de junio será entre el sábado 13 y el lunes 15 por el traslado del feriado de Güemes.

  • Quienes trabajen el sábado 20 de junio deberán cobrar el doble por tratarse de un feriado nacional.

El próximo 20 de junio, fecha en la que se conmemora el Día de la Bandera y el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, caerá sábado en Argentina y no será trasladado. De esta manera, junio de 2026 tendrá un solo fin de semana largo, pese a contar con dos feriados nacionales en la misma semana.

El feriado nacional en homenaje al General Martín Miguel de Güemes se trasladará al 15 de junio.

La situación ya genera consultas entre trabajadores y quienes planean escapadas turísticas, especialmente porque el calendario nacional contempla distintos criterios según el tipo de feriado establecido por ley.

Qué sucede con el feriado del 20 de junio en 2026

El Día de la Bandera forma parte de los feriados inamovibles fijados por la Ley 27.399. Eso significa que debe mantenerse siempre en la fecha original, sin importar el día de la semana en que caiga.

Por ese motivo, el sábado 20 de junio no se trasladará al lunes siguiente y no habrá un nuevo descanso extendido en el país. El único fin de semana largo de junio será el del lunes 15, producto del traslado del feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

La fecha recuerda la muerte de Manuel Belgrano, creador de la bandera argentina y una de las figuras centrales del proceso independentista. Además, quienes trabajen el sábado 20 deberán cobrar el doble de una jornada habitual, ya que la Ley de Contrato de Trabajo establece para los feriados nacionales las mismas condiciones que el descanso dominical.

Bandera Argentina
Según la inteligencia artificial, la bandera de Argentina ocupa el primer lugar en ese ranking.

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Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

La legislación nacional diferencia entre feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos. En el caso de los trasladables, la norma busca fomentar el turismo interno y permitir descansos extendidos.

Cuando esos feriados coinciden con martes o miércoles, se trasladan al lunes anterior. Si caen jueves o viernes, pasan al lunes siguiente.

Feriados inamovibles

  • Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
  • Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

  • Lunes 15 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
  • Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
  • Lunes 23 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Feriados con fines turísticos

Calendario 2026

El Gobierno nacional también definió días no laborables con fines turísticos para impulsar escapadas y movimiento interno. Los restantes de 2026 serán:

  • Viernes 10 de julio
  • Lunes 7 de diciembre

Gracias al día no laborable del viernes 10 de julio, el próximo descanso extendido después de junio será un fin de semana XXL de cuatro días, entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio.

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