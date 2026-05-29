- El feriado del 20 de junio caerá sábado en 2026 y no será trasladado a otro día.
- La fecha corresponde al Día de la Bandera y está incluida dentro de los feriados inamovibles.
El Día de la Bandera este año cae en un fin de semana: el calendario oficial ya se difundió, por lo que ya se sabe cómo quedará el asueto.
El próximo 20 de junio, fecha en la que se conmemora el Día de la Bandera y el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, caerá sábado en Argentina y no será trasladado. De esta manera, junio de 2026 tendrá un solo fin de semana largo, pese a contar con dos feriados nacionales en la misma semana.
La situación ya genera consultas entre trabajadores y quienes planean escapadas turísticas, especialmente porque el calendario nacional contempla distintos criterios según el tipo de feriado establecido por ley.
El Día de la Bandera forma parte de los feriados inamovibles fijados por la Ley 27.399. Eso significa que debe mantenerse siempre en la fecha original, sin importar el día de la semana en que caiga.
Por ese motivo, el sábado 20 de junio no se trasladará al lunes siguiente y no habrá un nuevo descanso extendido en el país. El único fin de semana largo de junio será el del lunes 15, producto del traslado del feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
La fecha recuerda la muerte de Manuel Belgrano, creador de la bandera argentina y una de las figuras centrales del proceso independentista. Además, quienes trabajen el sábado 20 deberán cobrar el doble de una jornada habitual, ya que la Ley de Contrato de Trabajo establece para los feriados nacionales las mismas condiciones que el descanso dominical.
La legislación nacional diferencia entre feriados inamovibles, trasladables y días no laborables con fines turísticos. En el caso de los trasladables, la norma busca fomentar el turismo interno y permitir descansos extendidos.
Cuando esos feriados coinciden con martes o miércoles, se trasladan al lunes anterior. Si caen jueves o viernes, pasan al lunes siguiente.
El Gobierno nacional también definió días no laborables con fines turísticos para impulsar escapadas y movimiento interno. Los restantes de 2026 serán:
Gracias al día no laborable del viernes 10 de julio, el próximo descanso extendido después de junio será un fin de semana XXL de cuatro días, entre el jueves 9 y el domingo 12 de julio.