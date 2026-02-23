Cuánto falta para el próximo feriado nacional en 2026: ¿es fin de semana largo? Estas jornadas no laborables se suman al calendario oficial y buscan impulsar el turismo interno, facilitando escapadas y descansos extendidos en distintas épocas. Por + Seguir en







¿Cuánto falta para el próximo feriado nacional en 2026?

El Gobierno nacional oficializó tres jornadas no laborables para fomentar el turismo interno.

Estas fechas permitirán generar nuevos fines de semana largos a lo largo del año.

Se ubican estratégicamente antes o después de feriados inamovibles.

No son feriados obligatorios para el sector privado: la adhesión depende del empleador. Cuánto falta para el próximo feriado nacional en 2026: tras el finde XL de Carnaval, el calendario marca la próxima fecha clave. Luego del fin varios días de descanso, muchos se preguntan cuánto falta para el siguiente asueto anual, ¿es fin de semana largo?

Si bien el lunes 23 de febrero hubo asueto en el partido de Pilar por su aniversario fundacional, no se trató de uno en todo el pais, por lo que solo alcanzó a empleados públicos y del Banco Provincia en esa localidad. Entonces, ¿cuál es el próximo feriado que rige en todo el país?

Al caer martes, no conforma automáticamente un fin de semana largo, aunque podría convertirse en puente si el Gobierno dispone un feriado con fines turísticos el lunes previo.

mate y rio Cuándo será el próximo feriado nacional de 2026 El martes 24 de marzo será feriado nacional inamovible en Argentina en conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Esta fecha recuerda a las víctimas de la última dictadura militar iniciada el 24 de marzo de 1976 y tiene como objetivo promover la reflexión colectiva, la defensa de los derechos humanos y el compromiso con la democracia.

¿Es inamovible? Sí. Se trata de un feriado inamovible, lo que significa que no se traslada a otro día para generar fin de semana largo. En 2026 caerá martes, por lo que solo se convertiría en “finde XL” si el Gobierno decretara un feriado puente el lunes 23, algo que debe ser oficializado previamente.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025 Feriados inamovibles Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 17 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad Feriados trasladables Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional Feriados con fines turísticos Lunes 23 de marzo de 2026 – previo al feriado del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia del 24 de marzo.

Viernes 10 de julio de 2026 – acompañando el feriado del Día de la Independencia del 9 de julio.