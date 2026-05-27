27 de mayo de 2026 Inicio
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Cuál es el feriado que genera un fin de semana largo en junio 2026

Además del feriado por el Día de la Bandera el próximo 20 del mes, se suma otra fecha patria que dará descanso extendido.

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El mate es una infusión profundamente arraigada en la cultura local

El mate es una infusión profundamente arraigada en la cultura local, presente en rutinas de estudio, trabajo y momentos de descanso.

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  • Junio de 2026 tendrá un único fin de semana largo de tres días en todo el país.
  • El descanso se formará por el traslado del feriado de Martín Miguel de Güemes al lunes 15 de junio.
  • El Día de la Bandera caerá sábado y no generará un nuevo feriado puente.
  • El calendario nacional todavía incluye varios fines de semana largos para la segunda mitad del año.

Las cámaras comerciales ya comenzaron a enfocarse en el próximo fin de semana largo de junio, uno de los momentos más esperados por el sector turístico durante la primera mitad del año.

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El calendario oficial determinó que junio de 2026 tendrá un único descanso extendido de tres días consecutivos. La medida apunta a fortalecer el movimiento turístico interno y favorecer la actividad económica en distintos puntos del país.

Qué pasa con el feriado de junio 2026

El próximo fin de semana largo comenzará el sábado 13 de junio, seguirá el domingo 14 y finalizará el lunes 15. La conformación de este descanso responde al traslado del feriado por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, cuya fecha original es el miércoles 17 de junio.

Como se trata de un feriado trasladable, el Gobierno nacional decidió adelantarlo al lunes para evitar un corte en medio de la semana y potenciar el turismo.

El feriado nacional en homenaje al General Martín Miguel de Güemes se trasladará al 15 de junio.

Durante esa jornada regirán las condiciones habituales de los feriados nacionales. Los trabajadores que deban prestar servicios cobrarán la jornada con pago doble, según lo establece la legislación laboral vigente.

Pocos días después llegará otra fecha patria importante: el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano, conocido como el Día de la Bandera. En 2026 caerá el sábado 20 de junio y, al tratarse de un feriado inamovible, no se trasladará ni generará otro fin de semana largo.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

El calendario oficial mantiene una combinación de feriados inamovibles, trasladables y turísticos que seguirá marcando varios descansos largos durante el resto del año.

Feriados inamovibles

  • 1 de mayo (viernes): Día del Trabajador.
  • 25 de mayo (lunes): Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio (sábado): Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.
  • 9 de julio (jueves): Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre (martes): Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre (viernes): Navidad.

Feriados trasladables

  • 17 de junio, por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto, por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
  • 20 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos

  • Viernes 10 de julio: Puente por el Día de la Independencia (jueves 9).
  • Lunes 7 de diciembre: Puente por el Día de la Inmaculada Concepción (martes 8).

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