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Será feriado el último miércoles de mayo en 2026: a qué se debe

El calendario oficial incluye fechas inamovibles, trasladables y fines turísticos que permitirán organizar escapadas, descansos largos y viajes durante todo el año en Argentina.

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Será feriado el último miércoles de mayo en 2026.

Será feriado el último miércoles de mayo en 2026.

Cuáles son los feriados nacionales inamovibles y los trasladables.
  • El calendario 2026 tendrá varios un último feriado regional en mayo.
  • Habrá feriados inamovibles, trasladables y turísticos.
  • Junio contará con un descanso extendido por Güemes.
  • Los feriados turísticos buscan impulsar los viajes internos.

Será feriado el último miércoles de mayo en 2026: un distrito bonaerense tendrá un nuevo asueto local el próximo 27 de mayo, pocos días después del feriado nacional por el Día de la Revolución de Mayo. La jornada especial modificará la actividad en organismos públicos, bancos y escuelas de la zona, ¿a qué se debe?.

Nuevos días libres para un grupo determinado.
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Debido al día libre regional, distintas actividades podrían funcionar con horarios reducidos o directamente permanecer cerradas durante la jornada. Entre los sectores alcanzados se encuentran las oficinas municipales, dependencias estatales y organismos administrativos de la localidad.

Este tipo de información resulta clave para quienes buscan organizar escapadas, aprovechar fines de semana largos o cortar el año con pequeños descansos turísticos y familiares.

Por qué es feriado el miércoles 27 de mayo en 2026

El miércoles 27 de mayo será feriado local en Villa Iris, localidad ubicada en el partido de Puán, en la provincia de Buenos Aires. La fecha fue establecida para conmemorar el 126° aniversario fundacional del pueblo, creado oficialmente el 27 de mayo de 1900.

La celebración incluirá actos oficiales, homenajes históricos y distintas actividades comunitarias organizadas por el municipio. Además, habrá cambios en la atención de oficinas estatales, algunas entidades bancarias y establecimientos educativos de la localidad.

Villa Iris nació vinculada al desarrollo ferroviario impulsado por Hugo Stroeder y su nombre fue elegido en homenaje a la ópera “Iris”, del compositor italiano Pietro Mascagni.

Villa Iris

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

Los feriados inamovibles son aquellas fechas que no pueden trasladarse, sin importar el día de la semana en el que caigan. En 2026, el calendario oficial incluye:

  • jueves 1 de enero: Año Nuevo
  • lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
  • martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
  • jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
  • viernes 3 de abril: Viernes Santo
  • viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  • lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
  • sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano
  • jueves 9 de julio: Día de la Independencia
  • martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Feriados trasladables

Los feriados trasladables son aquellos que pueden moverse de fecha para generar fines de semana largos y favorecer el turismo interno. En 2026, el calendario oficial incluye:

  • martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes
  • lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín
  • lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Feriados con fines turísticos

El Gobierno también definió varios feriados turísticos para fomentar los viajes internos y generar fines de semana largos en distintos momentos del año. Estas jornadas se suman a los feriados tradicionales y permiten impulsar la actividad turística y comercial. En 2026, los feriados con fines turísticos serán:

  • viernes 10 de julio
  • lunes 7 de diciembre

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