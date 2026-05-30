El sexto mes del año tiene dos asuetos por delante, pero uno de ellos será trasladado para lograr varios días de descanso extendido.

El feriado del 20 de junio cae sábado en 2026: ¿se mueve de día?

El calendario de feriados nacionales de 2026 tendrá un nuevo fin de semana largo en junio gracias al traslado de una de las fechas patrias previstas para ese mes. La modificación ya figura en el cronograma oficial difundido por la Jefatura de Gabinete y beneficiará tanto a trabajadores como a estudiantes con tres jornadas consecutivas de descanso.

El Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes , que originalmente se conmemora el miércoles 17 de junio, será trasladado al lunes 15 de junio . Como se trata de un feriado trasladable, la fecha se adelanta para conformar un fin de semana largo que irá desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de junio inclusive .

La jornada recuerda al militar salteño que tuvo una participación decisiva en la lucha por la independencia argentina y cada año forma parte del calendario nacional de feriados.

El feriado nacional en homenaje al General Martín Miguel de Güemes se trasladará al 15 de junio. General Martín Miguel de Güemes (1785-1821).

Por otra parte, el sábado 20 de junio se celebrará el Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano. En este caso no habrá cambios, ya que se trata de un feriado inamovible y deberá respetarse la fecha original.

Tras los descansos de junio, el siguiente fin de semana extra largo llegará en julio, cuando el Día de la Independencia coincida con el jueves 9 y sea acompañado por el viernes 10 de julio, declarado día no laborable con fines turísticos.

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2026

Feriados inamovibles

1 de enero: Año Nuevo.

16 y 17 de febrero: Carnaval.

24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

3 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

Feriados con fines turísticos