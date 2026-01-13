13 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

María Becerra realizó una gran donación para combatir los voraces incendios en Chubut

La cantante contribuyó para el equipamiento de los brigadistas autoconvocados que buscan apagar las llamas, por las cuales ya se consumieron al menos 13.600 hectáreas.

Por
María Becerra tuvo un gran gesto por los incendios en Chubut.

María Becerra tuvo un gran gesto por los incendios en Chubut.

La cantante María Becerra realizó una donación para que los brigadistas combatan los voraces incendios que azotan a la Patagonia, por los cuales ya se consumieron al menos 13.600 hectáreas y mantiene en alerta a las autoridades de la zona.

Guardianas del POP Argentino﻿, una propuesta de Bruscopa.
Te puede interesar:

Video viral: Lali, Tini y María Becerra como las guardianas del Pop argentino comandadas por Gustavo Cerati

En su cuenta de la red social Instagram, la influencer Inés de la Torre, cuyo usuario es @paltavidavegana, le agradeció a Becerra por su contribución: "Gracias María Becerra por la difusión y el aporte. Con tu donación pudimos equipar 4 brigadas autoconvocadas con ropa de trabajo, motobombas, mangas, lanzas y otras herramientas forestales".

"Gracias por una vez más demostrarnos que realmente sos la nena de Argentina", destacó sobre la artista en el posteo, en el que sumó una foto de los recursos adquiridos tras la asistencia de la artista.

Según el último informe oficial del Servicio Provincial del Manejo del Fuego, 646 personas integran el amplio operativo entre combatientes y equipos de apoyo, en el marco de los trabajos para controlar las llamas, que permanecen activas.

Embed - C5N en Instagram: " MARÍA BECERRA HIZO UNA GRAN DONACIÓN PARA COMBATIR LOS INCENDIOS EN CHUBUT A través de las redes trascendió los agradecimientos por parte de los brigadistas que recibieron el apoyo de la artista. "Con tu donación pudimos equipar 4 brigadas autoconvocadas", aseguraron."
View this post on Instagram

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano confirmaron que en las últimas horas se registraron daños en cuatro viviendas; tres en Epuyén y una en El Hoyo, que se suman a las 24 viviendas, una estancia y dos complejos turísticos afectados en días anteriores.

En cuanto a las tareas previstas, la Secretaría de Bosques informó que continuarán los trabajos de refuerzo de fajas cortafuegos, el enfriamiento de puntos calientes, los recorridos de control perimetral y el resguardo de viviendas. En paralelo, maquinaria pesada sigue operando en la apertura y mantenimiento de fajas.

En tanto, las tareas se desarrollan de manera coordinada entre organismos provinciales, nacionales y municipales, con la participación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, SPLIF El Bolsón y Bariloche, SPMF Neuquén, ETAC Córdoba, Parques Nacionales, fuerzas de seguridad y distintas áreas del Estado provincial.

Incendios en Chubut: reestablecieron el servicio eléctrico en Epuyén y Cholila

Desde la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación y la Dirección General de Servicios Públicos informaron que quedó restablecido el servicio eléctrico en las localidades de Epuyén y Cholila, en el marco de las tareas desplegadas por la emergencia ígnea.

En paralelo, continúan los trabajos para restablecer la línea de media tensión de 33 kV, con el objetivo de que ambas localidades puedan volver a ser abastecidas por el sistema interconectado una vez finalizadas las tareas de reparación de la zona en general.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Matías Alé y Carna Crivelli fueron testigos de la crecida del mar.

El programa de Matías Alé captó en vivo el impacto de la ola gigante en Mar del Plata

play

Nueva polémica en Nordelta: tras los carpinchos, aparecieron chanchos salvajes sueltos

Armaron la pelopincho en la orilla del mar.

Insólito: armaron una pelopincho en la Playa Popular de Mar del Plata

Venden el emblemático chalet ubicado frente al Obelisco: cuánto sale y cuál es su historia

Venden el emblemático chalet ubicado frente al Obelisco: cuánto sale y cuál es su historia

El artista popular tiene 76 años.
play

El mensaje del Indio Solari tras recibir el doctorado honoris causa de la UBA: "Me pone muy feliz"

La perra sabía nadar pero la fuerza del agua le impedía volver a la costa.

Mar del Plata: guardavidas rescataron a una perra arrastrada por la corriente en Playa Grande

Rating Cero

Cris Morena participará de un Campamento Musical en Uruguay. 

Cris Morena lanzó un exclusivo campamento musical con un precio que generó mucha polémica

Mirtha Legrand y su futuro, según las predicciones de Venus Psíquica: el 2026 será difícil. 

Mirtha Legrand tendrá un año duro según Venus Psíquica: "No va a poder conducir el programa"

Luciano Castro está envuelto en un escándalo por la infidelidad a Griselda Siciliani.

Luciano Castro y otra infidelidad: apareció una tercera en discordia en plena crisis con Griselda Siciliani

Patricia Bullrich visitó a Fátima Florez y la elogió por su perfecta imitación.

Fátima Florez, entre las obras más vistas de Mar del Plata: el guiño de una figura del Gobierno

Julio Iglesias.
play

El crudo relato de una de las denunciantes de Julio Iglesias: "Me usaba casi todas las noches"

La película de Dolores Fonzi representará a la Argentina en los próximos Premios Oscar.

"Belén", de Dolores Fonzi, nominada a los Premios Goya como mejor película iberoamericana

últimas noticias

Foto creada con IA: Milei estrechando la mano de un brigadista en la Patagonia.

Incendios en Chubut: Milei compartió una foto con brigadistas, pero estaba hecha con IA

Hace 6 minutos
En su segundo mandato, Donald Trump mantiene una política activa contra los extranjeros en Estados Unidos. 

Estados Unidos revocó un récord de 100 mil visados durante el primer año de Donald Trump

Hace 39 minutos
María Becerra tuvo un gran gesto por los incendios en Chubut.

María Becerra realizó una gran donación para combatir los voraces incendios en Chubut

Hace 42 minutos
El Gigante de Arroyito comenzó su etapa de remodelación.

Rosario Central vende fragmentos históricos de su estadio usados en el Mundial 1978: qué son y cuánto salen

Hace 43 minutos
Matías Alé y Carna Crivelli fueron testigos de la crecida del mar.

El programa de Matías Alé captó en vivo el impacto de la ola gigante en Mar del Plata

Hace 55 minutos