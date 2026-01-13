María Becerra realizó una gran donación para combatir los voraces incendios en Chubut

La cantante contribuyó para el equipamiento de los brigadistas autoconvocados que buscan apagar las llamas, por las cuales ya se consumieron al menos 13.600 hectáreas.

La cantante María Becerra realizó una donación para que los brigadistas combatan los voraces incendios que azotan a la Patagonia , por los cuales ya se consumieron al menos 13.600 hectáreas y mantiene en alerta a las autoridades de la zona.

En su cuenta de la red social Instagram, la influencer Inés de la Torre , cuyo usuario es @paltavidavegana, le agradeció a Becerra por su contribución: "Gracias María Becerra por la difusión y el aporte. Con tu donación pudimos equipar 4 brigadas autoconvocadas con ropa de trabajo, motobombas, mangas, lanzas y otras herramientas forestales".

"Gracias por una vez más demostrarnos que realmente sos la nena de Argentina" , destacó sobre la artista en el posteo, en el que sumó una foto de los recursos adquiridos tras la asistencia de la artista.

Según el último informe oficial del Servicio Provincial del Manejo del Fuego, 646 personas integran el amplio operativo entre combatientes y equipos de apoyo , en el marco de los trabajos para controlar las llamas, que permanecen activas.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano confirmaron que en las últimas horas se registraron daños en cuatro viviendas; tres en Epuyén y una en El Hoyo, que se suman a las 24 viviendas, una estancia y dos complejos turísticos afectados en días anteriores.

En cuanto a las tareas previstas, la Secretaría de Bosques informó que continuarán los trabajos de refuerzo de fajas cortafuegos, el enfriamiento de puntos calientes, los recorridos de control perimetral y el resguardo de viviendas. En paralelo, maquinaria pesada sigue operando en la apertura y mantenimiento de fajas.

En tanto, las tareas se desarrollan de manera coordinada entre organismos provinciales, nacionales y municipales, con la participación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, SPLIF El Bolsón y Bariloche, SPMF Neuquén, ETAC Córdoba, Parques Nacionales, fuerzas de seguridad y distintas áreas del Estado provincial.

Incendios en Chubut: reestablecieron el servicio eléctrico en Epuyén y Cholila

Desde la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación y la Dirección General de Servicios Públicos informaron que quedó restablecido el servicio eléctrico en las localidades de Epuyén y Cholila, en el marco de las tareas desplegadas por la emergencia ígnea.

En paralelo, continúan los trabajos para restablecer la línea de media tensión de 33 kV, con el objetivo de que ambas localidades puedan volver a ser abastecidas por el sistema interconectado una vez finalizadas las tareas de reparación de la zona en general.