Incendios en Chubut: ya son más de 13.000 las hectáreas alcanzadas por el fuego

El último informe del Servicio Provincial del Manejo del Fuego indicó que se implicaron 646 personas, entre combatientes y equipos de apoyo. En cuanto a daños materiales, casi 30 viviendas, una estancia y dos complejos turísticos resultaron afectados.

Este lunes se cumplió una semana desde el inicio del incendio forestal que afecta a la provincia de Chubut. El gobernador provincial Ignacio Torres encabezó una evaluación de la situación junto a las autoridades que integran el Comando de Operaciones, donde se analizó el avance de los distintos frentes y el despliegue de recursos humanos, técnicos y aéreos.

Una persona fue trasladada el Hospital Rivadavia.
Según el último informe oficial del Servicio Provincial del Manejo del Fuego, se implicaron un total de 646 personas, entre combatientes y equipos de apoyo que trabajan actualmente en el plan de control del incendio, que permanece activo y ya consumió más de 13.600 hectáreas.

incendio chubut
Las distintas fuerzas provinciales se reunieron para diagramar un cuadro de situación por los incendios.

El encuentro tuvo lugar en la Subcentral de Coordinación y Despacho de Brigadistas de Las Golondrinas y contó con la participación de los intendentes de El Hoyo, César Salamín, y de Epuyén, José Contreras; funcionarios del Gabinete provincial; brigadistas nacionales y provinciales; bomberos; personal del Servicio Provincial del Manejo del Fuego (SPMF) y representantes de organismos de la provincia de Neuquén, entre otros.

En cuanto al estado de situación, durate la jornada del lunes los esfuerzos se concentraron en los sectores con mayor actividad ígnea, con prioridad en la protección de viviendas e infraestructura para resguardar a las familias de la zona afectada.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano confirmaron que en las últimas horas se registraron daños en cuatro viviendas; tres en Epuyén y una en El Hoyo, que se suman a las 24 viviendas, una estancia y dos complejos turísticos afectados en días anteriores.

En cuanto a las tareas previstas, la Secretaría de Bosques informó que continuarán los trabajos de refuerzo de fajas cortafuegos, el enfriamiento de puntos calientes, los recorridos de control perimetral y el resguardo de viviendas. En paralelo, maquinaria pesada sigue operando en la apertura y mantenimiento de fajas.

Pese a las precipitaciones registradas el domingo, el combate del incendio se mantiene activo. El operativo cuenta con un importante despliegue logístico que incluye camionetas, autobombas, camiones cisterna, embarcaciones, drones y ocho medios aéreos, entre helicópteros con helibalde, aviones anfibios, aviones cisterna y un avión hidrante con capacidad de 15 mil litros.

el hoyo fuego
Fuego en El Hoyo.

Fuego en El Hoyo.

Las tareas se desarrollan de manera coordinada entre organismos provinciales, nacionales y municipales, con la participación del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, SPLIF El Bolsón y Bariloche, SPMF Neuquén, ETAC Córdoba, Parques Nacionales, fuerzas de seguridad y distintas áreas del Estado provincial.

Incendios en Chubut: reestablecieron el servicio eléctrico en Epuyén y Cholila

Desde la Secretaría de Infraestructura, Energía y Planificación y la Dirección General de Servicios Públicos informaron que quedó restablecido el servicio eléctrico en las localidades de Epuyén y Cholila, en el marco de las tareas desplegadas por la emergencia ígnea.

En paralelo, continúan los trabajos para restablecer la línea de media tensión de 33 kV, con el objetivo de que ambas localidades puedan volver a ser abastecidas por el sistema interconectado una vez finalizadas las tareas de reparación de la zona en general.

