Fátima Florez, entre las obras más vistas de Mar del Plata: el guiño de una figura del Gobierno La expareja del presidente Javier Milei se metió dentro del Top 5 en la primera semana de temporada en La Feliz. Una dirigente del oficialismo fue a verla y la felicitó: "Increíble como me imitás". + Seguir en







Patricia Bullrich visitó a Fátima Florez y la elogió por su perfecta imitación. CEDOC

Como todos los años, la ciudad de Mar del Plata propone una variedad de espectáculos y obras teatrales para el deleite de los turistas que llegan deseosos de arena, sol y mar. El éxito de la temporada 2026 se debe a cinco producciones que no paran de cortar boletos desde su mudanza de Buenos Aires a la ciudad balnearia, a pesar de la polémica por el valor de las entradas.

La Asociación Argentina de Empresarios/as Teatrales y Musicales (AADET) compartió los números del 29/12 al 04/01, y quien dio la sorpresa en taquilla es la producción teatral que protagoniza Fátima Florez, la exnovia del presidente Javier Milei, Fátima Universal, que se ubica en el segundo puesto del Top 5 en recaudación y en cantidad de espectadores.

Quien aprovechó su paso por la ciudad marplatense en plena temporada para asistir al show de Fátima Florez en el Teatro Roxy fue Patricia Bullrich. "Re divertido, re bien hecho. Mi personaje lo sacás bien. Me encantó, increíble cómo imitás", dijo la senadora.

La actriz sorprendió con su perfecta imitación y provocó la admiración de la dirigente política. "Florez me estudió", señaló Bullrich en referencia a que la imitadora se tomó el tiempo de observar y reconstruir su forma de hablar y de estar en escena, algo que, según la política, la divierte y la halaga por igual.

