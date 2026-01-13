La advertencia de un experto tras el meteotsunami en la Costa: "Puede volver a ocurrir"

Una masa de agua de 80 centímetros sorprendió a los turistas y locales que se encontraban en Mar Chiquita, y dejó un muerto y 35 heridos. Un oceanógrafo explicó que el fenómeno puede repetirse y que las causas son exclusivamente naturales.

El meteotsunami que impactó en la costa de Santa Clara sorprendió a todos. La masa de agua alcanzó los 80 centímetros y se precipitó sobre los bañistas y turistas que se encontraban refrescándose en del mar. Como consecuencia, un joven murió y 35 personas resultaron heridas . El día después, el temor para ingresar al agua persiste. Pero, ¿cada cuánto puede producirse un fenómeno? ¿Es posible que se repita?

"Sí, puede repetirse", afirmó el oceanógrafo Federico Isla , ex-director del Instituto de Geología de Costas y del Cuaternario de mar del Plata , y uno de los científicos que participó del " Informe especial sobre el océano y la criósfera en un clima cambiante" , elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en 2020.

Isla explicó que este tipo de eventos extremos suele producirse en "playas angostas y de baja pendiente", pero ante la consulta si esto podría surgir como consecuencia de la actividad humana, el especialista remarcó que ocurre por "causas naturales exclusivamente".

Los meteotsunami ocurren principalmente por los "cambios de presión y generación de olas", además de virazón, vientos que se sopla en las costas del mar durante el día, cambios en dirección y velocidad. Este fenómeno es estrictamente atmosférico , es decir, no surge en las profundidades del océano ni como consecuencia de la actividad humana.

Sobre las playas donde podría volver a ocurrir, detalló que es más común "en aquellas que son angostas" , y por eso en la "pendiente de Perla Norte hubo mucha gente acorralada" .

La violencia con la que el agua se adentró en la playa generó momentos de pánico entre los bañistas, luego de que un centro de baja presión sobre la costa de Mar del Plata se movió y generó una perturbación del agua, una onda oceánica que se acopló a la onda de presión en la atmósfera y se amplificó. Este fenómeno llegó a la costa de Mar Chiquita, lo que generó olas que inundaron las playas.

"Estaba en el agua en ese momento": el relato de Florencia, turista en Santa Clara del Mar



— C5N (@C5N) January 13, 2026

Una de las principales recomendaciones que dio Isla a la hora de ir a la playa es estar atento a las banderas y al cambio de viento, principalmente si empieza a venir desde el mar.

En redes sociales, también se compartió un video de archivo de 2022, donde ocurrió un meteotsunami durante la noche, en el que se ve el ingreso de agua hasta la zona de las carpas, una situación parecida ocurrió el 21 de enero de 1954 en Mar del Plata.

Además, la meteoróloga Cindy Fernández, compartió en su cuenta de X unas imágenes satelitales del día lunes, donde "se ven unas ondas de gravedad (líneas) que se propagan por delante de la nubosidad sobre el océano. Ese fenómeno genera pequeñísimos cambios en la presión que puede haber sido la causa del meteotsunami".

En las imágenes satelitales de ayer se ven unas ondas de gravedad (líneas) que se propagan por delante de la nubosidad sobre el océano. Ese fenómeno genera pequeñísimos cambios en la presión que puede haber sido la causa del #meteotsunami
— Cindy (@cindymfernandez) January 13, 2026

Qué es un meteotsunami, el fenómeno meteorológico que provocó una tragedia mortal en Mar Chiquita

El fallecimiento de un joven este lunes en la localidad de Santa Clara, partido de Mar Chiquita, volvió a poner en foco un fenómeno poco conocido para el público general: el meteotsunami. El hecho ocurrió en el marco de un fuerte oleaje que afectó a distintos puntos de la costa bonaerense y que obligó a evacuar balnearios como medida preventiva.

Según confirmó Fabián García, de Defensa Civil, la víctima fue arrastrada por una repentina crecida del mar y golpeó su cuerpo contra las rocas. En la zona, al igual que en sectores de Mar del Plata, se registró lo que testigos y autoridades describieron como una “súper ola” o “mini tsunami”, un episodio que técnicamente se encuadra dentro de los meteotsunamis.

Meteotsunami

A diferencia de los tsunamis clásicos, que se originan por terremotos, erupciones volcánicas o deslizamientos submarinos, los meteotsunamis tienen un origen estrictamente atmosférico. Se producen cuando determinados sistemas meteorológicos, como tormentas intensas, bruscos cambios de presión atmosférica o fuertes ráfagas de viento, transfieren energía al mar y generan olas de gran tamaño en muy corto tiempo.

Defensa Civil explicó que se trata de “olas espurias, que ocurren de manera aleatoria e imprevisible”. Al momento del evento, se registraba un aumento local del viento asociado a ráfagas desprendidas de tormentas que se desarrollaban cerca de Mar del Plata. Si bien ese incremento del viento había sido advertido en el seguimiento meteorológico, no existían herramientas para anticipar la magnitud del oleaje que finalmente se produjo.

Uno de los principales riesgos de los meteotsunamis es justamente su carácter sorpresivo. Pueden desarrollarse en minutos, sin señales previas claras para quienes se encuentran en la playa o en zonas costeras. Además, según remarcaron las autoridades, actualmente no existen tecnologías en el mundo capaces de predecir con precisión estos eventos, lo que limita las posibilidades de alerta temprana.