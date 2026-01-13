Insólito: armaron una pelopincho en la Playa Popular de Mar del Plata La escena generó desconcierto entre los turistas y se volvió viral en redes sociales. La pileta pertenecía a un vendedor ambulante de mallas y formaba parte de su exhibición de mercadería. Por + Seguir en







Armaron la pelopincho en la orilla del mar.

La aparición de una pileta tipo "pelopincho" en la orilla de la Playa Popular de Mar del Plata, el balneario más concurrido de la ciudad, sorprendió a los turistas en plena temporada estival. La inusual escena fue registrada en video por una usuaria de TikTok y rápidamente se viralizó.

El hecho generó una ola de especulaciones y comentarios entre quienes presenciaron la escena y los usuarios de internet. La perplejidad de los testigos quedó plasmada en las redes sociales, donde un usuario planteó la duda generalizada al preguntar: “¿Quién lleva una pileta a la playa?”, pregunta que motivó cientos de interacciones.

Ante el desconocimiento del origen del objeto, circularon diversas teorías prácticas sobre su utilidad. Algunos turistas aventuraron que el recipiente podría haber sido instalado para resguardar a los niños del sol o para ofrecer una alternativa al agua fría del mar, permitiendo que los menores jugaran mientras los adultos descansaban.

"Pelopincho":

Porque en Mar del Plata alguien tuvo la maravillosa idea de llevar una pileta a la playa.

Porque en Mar del Plata alguien tuvo la maravillosa idea de llevar una pileta a la playa. pic.twitter.com/SBTVBlf5jE — Tendencias (@TTendenciaX) January 13, 2026 Sin embargo, testigos locales y usuarios de redes sociales aclararon que la finalidad de la estructura no era recreativa. Según trascendió, la pileta pertenecería a un vendedor ambulante de mallas y formaría parte de su exhibición de mercadería, desestimando las hipótesis sobre un uso lúdico por parte de particulares.

Pese a la explicación sobre su uso comercial como expositor de trajes de baño, la imagen del objeto doméstico sobre la arena mojada persistió como una de las postales más insólitas de la jornada por su ubicación en un contexto tan atípico.