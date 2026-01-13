IR A
Leticia Siciliani fulminó a Luciano Castro: "Me muero de vergüenza"

La hermana de la protagonista de Envidiosa reaccionó a la polémica que atraviesa la pareja y se mostró muy enojada con el actor.

Leticia Siciliani fulminó a Luciano Castro: Me muero de vergüenza

El culebrón que protagonizan Luciano Castro y Griselda Siciliani sigue sumando personajes y quien apareció ahora en escena es nada más y nada menos que Leticia, la hermana de la actriz y compañera de tiras del actor. La ex participante de MasterChef habló sin filtro sobre el escándalo de la pareja y apoyó a su hermana.

Luciano Castro está envuelto en un escándalo por la infidelidad a Griselda Siciliani.
Luciano Castro y otra infidelidad: apareció una tercera en discordia en plena crisis con Griselda Siciliani

Entrevistada por el programa A la tarde (América TV) Leticia fue contundente: ""Me muero de la vergüenza, no puedo decirle más que eso". Además reflexionó sobre la alta exposición de la pareja de los últimos días y expresó " Es la intimidad de Lu. A mi hermana (Griselda) no le gusta hablar, menos voy a hablar yo de ella".

La actriz también se burló de los audios de su cuñado que circularon en redes y opinó: "Era hora que lo dijera, que se sentía patético. Me muero de la risa con lo de los memes, si no te reís... Cómo se te ocurre hermano". Por otro lado, se refirió a la supuesta ruptura y confesó que "estuve con ellos hasta el finde y al menos yo no me enteré de la separación".

Griselda Siciliani Luciano Castro 2

La angustia de Luciano Castro

El actor se mostró avergonzado por la filtración de sus audios y enfrenta un nuevo problema tras la aparición de otra mujer con la que habría tenido un affaire durante su noviazgo con Griselda Siciliani. Castro habría mantenido un romance fugaz con una empresaria llamada Valeria, a quien conoció en la grabación de una publicidad.

La mujer compartió el material subido de tono intercambiado con el actor con un grupo de amigas y se destapó el escándalo. La aparición de esta tercera mujer se suma a los testimonios previos de Sarah Borrell y Tamara Bella, lo que dejó a Castro muy mal parado en su intento de revertir la situación con Griselda Siciliani.

