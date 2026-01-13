El programa de Matías Alé captó en vivo el impacto de la ola gigante en Mar del Plata El tenso momento se produjo cuando el movilero Carna Crivelli se disponía a reportar la temperatura del agua. "Está subiendo la marea. Subió de golpe", relató el humorista. Por + Seguir en







Matías Alé y Carna Crivelli fueron testigos de la crecida del mar.

El programa de televisión Alegrate el Verano, conducido por Matías Alé y transmitido por NET TV, capturó en vivo el momento en el que una ola gigante impactó este lunes la costa de Mar del Plata, a la altura de la playa del Muelle de los Pescadores, con imágenes directas desde el mar.

El tenso momento se produjo cuando el movilero Carna Crivelli se disponía a reportar la temperatura del agua. “Está subiendo la marea y estoy mojando todos los teléfonos. Subió de golpe”, relató el humorista, mientras la tensión escalaba entre los turistas y el equipo de producción.

El fenómeno inusual, calificado por especialistas como un meteotsunami, golpeó el lunes las costas de Mar del Plata, Mar Chiquita, Santa Clara del Mar y Mar de Cobo, y dejó un saldo de un hombre fallecido y una treintena de heridos.

Ola gigante en mar del Plata: la cobertura en vivo del programa de Matías Alé Alé, quien observaba la situación desde una zona más elevada, posiblemente la escollera, comenzó a advertir: “Hay una ola, che. Subió de repente. La gente está saliendo del agua ahora”. Las cámaras de televisión mostraban en segundo plano cómo el agua avanzaba con rapidez sobre la orilla.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por mardelplataweb (@mardelplataweb_) En simultáneo, otra cámara seguía a Crivelli dentro del mar mientras el meteotsunami se desarrollaba. Visiblemente afectado, el cronista exclamó: “Fue un tsunami, eh. De golpe apareció un tsunami. Me dijiste 'metete al agua' y empezó la gente a salir desesperada”, describiendo la magnitud de la sorpresiva irrupción del agua.