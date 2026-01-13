13 de enero de 2026 Inicio
Mar del Plata: guardavidas rescataron a una perra arrastrada por la corriente en Playa Grande

El animal estaba atrapado en el canal de la escollera y no lograba salir del agua por sus propios medios. El rápido ingreso de los socorristas resultó determinante para evitar un desenlace fatal.

La perra sabía nadar pero la fuerza del agua le impedía volver a la costa.

Tres guardavidas protagonizaron este martes un exitoso rescate en un sector de Playa Grande, en Mar del Plata, tras detectar que una perra era arrastrada por la corriente. Según informó el sitio local 0223, el animal se encontraba atrapado en el canal de la escollera y, pese a sus esfuerzos por nadar, la fuerza del agua le impedía regresar a la costa por sus propios medios.

La maniobra, que generó momentos de tensión entre los presentes, fue registrada y difundida a través de redes sociales. En las imágenes se observa el rápido ingreso de los socorristas al mar para interceptar al can y extraerlo de forma segura por la zona de piedras, evitando que el agotamiento físico derivara en un desenlace fatal.

Una vez a salvo, el animal se dirigió hacia la casilla de los guardavidas en un gesto que los testigos interpretaron como una muestra de agradecimiento.

Según el autor del video, la perra "sabía nadar y aun así, no podía salir", debido a que "los canales arrastran y los perros siempre intentan volver a la orilla nadando en contra", lo que provoca que se cansen rápidamente. Esta dinámica de esfuerzo infructuoso es una de las principales causas de incidentes con animales en el mar.

El hecho finalizó con una advertencia dirigida a quienes concurren a las playas con mascotas: "El mar tiene corrientes que no se ven, estén atentos". El especialista enfatizó que no basta con que el animal tenga habilidades de nado, ya que las condiciones hidrodinámicas de las escolleras representan un riesgo incluso para nadadores experimentados.

