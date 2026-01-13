Irán: un funcionario aseguró que hubo más de 2.000 muertos y 10.000 detenidos durante las protestas

La nueva ola de protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre pasado, cuando un grupo de comerciantes se manifestaron contra la suba de precios y la caída del rial, la moneda local. Hasta el momento, el gobierno no reestableció el servicio de internet.

Según un alto funcionario iraní que prefirió preservar su identidad, al menos unas dos mil personas murieron en la nueva ola de protestas en el país contra el régimen del ayatollah Alí Jamenei . Así lo aseguró en un diálogo con la agencia internacional Reuters, en el que reveló que la cifra de víctimas fatales duplica la informada por las organizaciones de derechos humanos locales.

La nueva ola de protestas en Irán comenzaron el 28 de diciembre pasado, cuando un grupo de comerciantes se manifestaron contra la suba de precios y la caída del rial, la moneda local. Rápidamente la situación escaló y empezaron a registrarse movilizaciones en todo el país. Según la organización de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, en estas dos semanas murieron 573 personas durante la represión - 503 manifestantes y 70 miembros de las fuerzas de seguridad -. Mientras que la ONG local Iran Human Rights elevó la cifra a 648 fallecidos.

A partir de lo informado por Reuters con el alto funcionario iraní, los muertos ascendieron a más de 2.000. Además, unas 10.000 personas fueron detenidas. Hasta el momento, el gobierno no publicó cifras oficiales sobre la represión.

Por su parte, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk , se declaró este martes “horrorizado” por el aumento de la violencia ejercida por las fuerzas de seguridad iraníes contra los manifestantes. “Este ciclo de violencia horrenda no puede continuar. El pueblo iraní y sus demandas de equidad, igualdad y justicia deben ser escuchadas”, afirmó Türk, mediante un comunicado.

A raíz de las protestas, el régimen del ayatollah Alí Jamenei cortó el servicio de internet y las llamadas telefónicas internacionales en todo el país , el viernes pasado. Hasta el momento, tan solo se restablecieron las comunicaciones por teléfono.

Donald Trump anunció aranceles del 25% a los países que comercien con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles del 25% a todos los países que mantengan relaciones comerciales con la República Islámica de Irán. La decisión fue comunicada este lunes a través de Truth Social y, según precisó el propio mandatario, entró en vigencia de manera inmediata.

"Con vigencia inmediata, cualquier país que realice negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% sobre todos los negocios que realice con los Estados Unidos de América. Esta Orden es definitiva. ¡Gracias por su atención!”, escribió. Además, el mandatario norteamericano arengó a los manifestantes que continúen protestando.

Donald Trump Truth Social Irán 13 enero 2026

El anuncio se produjo pocas horas después de que Trump admitiera que evalúa “acciones militares muy concretas” frente al escenario iraní, marcado por protestas masivas contra el gobierno del ayatolá Alí Jameneí. Las manifestaciones comenzaron tras la devaluación del rial y el impacto de la inflación, y derivaron en consignas abiertamente antigubernamentales.

“Estamos evaluando esto muy seriamente. El Ejército lo está examinando y estamos considerando opciones muy concretas”, señaló Trump ante la prensa a bordo del Air Force One. El mandatario también advirtió que una respuesta violenta del régimen frente a las protestas podría derivar en represalias por parte de Washington.

Desde Teherán, el canciller Abás Araqchi respondió con dureza y afirmó que “Irán está preparado para una guerra y también listo para negociar”.