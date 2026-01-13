Nueva polémica en Nordelta: tras los carpinchos, aparecieron chanchos salvajes sueltos Después del debate que generó el operativo para trasladar a un grupo de roedores, los vecinos registraron imágenes de cerdos corriendo por las calles del barrio privado. Se desconoce de dónde salieron y ya hay denuncias de residentes. Por + Seguir en







Los vecinos denunciaron la presencia de los animales.

Después del operativo para capturar carpinchos, vecinos de Nordelta reportaron que aparecieron chanchos salvajes corriendo por las calles. Según las imágenes a las que pudo acceder El Diario de C5N, se puede ver a los animales deambulando por el barrio y destrozando bolsas de basura arrojadas fuera de los contenedores.

Según los vecinos, los animales no son originarios de la zona, pero aseguran que pudieron haber aparecido tras la remoción de suelo y de árboles que se realizó en la zona en las últimas semanas, producto de la creación de nuevos barrios privados. Asimismo, informan que no se registran antecedentes similares, salvo las reiteradas denuncias por la invasión de carpinchos.

El mega operativo de traslado de los capibara se dio en medio de una polémica entre grupos de vecinos y sociedades protectoras de animales. Quienes defienden la medida argumentan que "se intenta evitar que sean atropellados", mientras que desde las organizaciones ambientales se niegan al traslado y sostienen que los roedores no son invasores.