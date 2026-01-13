13 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Nueva polémica en Nordelta: tras los carpinchos, aparecieron chanchos salvajes sueltos

Después del debate que generó el operativo para trasladar a un grupo de roedores, los vecinos registraron imágenes de cerdos corriendo por las calles del barrio privado. Se desconoce de dónde salieron y ya hay denuncias de residentes.

Por

Los vecinos denunciaron la presencia de los animales.

Después del operativo para capturar carpinchos, vecinos de Nordelta reportaron que aparecieron chanchos salvajes corriendo por las calles. Según las imágenes a las que pudo acceder El Diario de C5N, se puede ver a los animales deambulando por el barrio y destrozando bolsas de basura arrojadas fuera de los contenedores.

María Becerra tuvo un gran gesto por los incendios en Chubut.
Te puede interesar:

María Becerra realizó una gran donación para combatir los voraces incendios en Chubut

Según los vecinos, los animales no son originarios de la zona, pero aseguran que pudieron haber aparecido tras la remoción de suelo y de árboles que se realizó en la zona en las últimas semanas, producto de la creación de nuevos barrios privados. Asimismo, informan que no se registran antecedentes similares, salvo las reiteradas denuncias por la invasión de carpinchos.

El mega operativo de traslado de los capibara se dio en medio de una polémica entre grupos de vecinos y sociedades protectoras de animales. Quienes defienden la medida argumentan que "se intenta evitar que sean atropellados", mientras que desde las organizaciones ambientales se niegan al traslado y sostienen que los roedores no son invasores.

Por el momento no se han reportado medidas para retirar a los animales y se esperan novedades mientras se siguen reportando imágenes del barrio Silvestre.

Noticias relacionadas

Matías Alé y Carna Crivelli fueron testigos de la crecida del mar.

El programa de Matías Alé captó en vivo el impacto de la ola gigante en Mar del Plata

Armaron la pelopincho en la orilla del mar.

Insólito: armaron una pelopincho en la Playa Popular de Mar del Plata

Venden el emblemático chalet ubicado frente al Obelisco: cuánto sale y cuál es su historia

Venden el emblemático chalet ubicado frente al Obelisco: cuánto sale y cuál es su historia

El artista popular tiene 76 años.
play

El mensaje del Indio Solari tras recibir el doctorado honoris causa de la UBA: "Me pone muy feliz"

La perra sabía nadar pero la fuerza del agua le impedía volver a la costa.

Mar del Plata: guardavidas rescataron a una perra arrastrada por la corriente en Playa Grande

Una app para las personas que viven solas. 

"¿Estás muerto?", la app pensada para personas que viven solas

Rating Cero

Cris Morena participará de un Campamento Musical en Uruguay. 

Cris Morena lanzó un exclusivo campamento musical con un precio que generó mucha polémica

Mirtha Legrand y su futuro, según las predicciones de Venus Psíquica: el 2026 será difícil. 

Mirtha Legrand tendrá un año duro según Venus Psíquica: "No va a poder conducir el programa"

Luciano Castro está envuelto en un escándalo por la infidelidad a Griselda Siciliani.

Luciano Castro y otra infidelidad: apareció una tercera en discordia en plena crisis con Griselda Siciliani

Patricia Bullrich visitó a Fátima Florez y la elogió por su perfecta imitación.

Fátima Florez, entre las obras más vistas de Mar del Plata: el guiño de una figura del Gobierno

Julio Iglesias.
play

El crudo relato de una de las denunciantes de Julio Iglesias: "Me usaba casi todas las noches"

La película de Dolores Fonzi representará a la Argentina en los próximos Premios Oscar.

"Belén", de Dolores Fonzi, nominada a los Premios Goya como mejor película iberoamericana

últimas noticias

Foto creada con IA: Milei estrechando la mano de un brigadista en la Patagonia.

Incendios en Chubut: Milei compartió una foto con brigadistas, pero estaba hecha con IA

Hace 8 minutos
En su segundo mandato, Donald Trump mantiene una política activa contra los extranjeros en Estados Unidos. 

Estados Unidos revocó un récord de 100 mil visados durante el primer año de Donald Trump

Hace 41 minutos
María Becerra tuvo un gran gesto por los incendios en Chubut.

María Becerra realizó una gran donación para combatir los voraces incendios en Chubut

Hace 44 minutos
El Gigante de Arroyito comenzó su etapa de remodelación.

Rosario Central vende fragmentos históricos de su estadio usados en el Mundial 1978: qué son y cuánto salen

Hace 45 minutos
Matías Alé y Carna Crivelli fueron testigos de la crecida del mar.

El programa de Matías Alé captó en vivo el impacto de la ola gigante en Mar del Plata

Hace 57 minutos