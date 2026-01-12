Incendios en Chubut: nuevos indicios de la investigación apuntan a una "disputa por tierras"

El fiscal Carlos Díaz Mayer y comisario Andrés García brindaron una conferencia de prensa en la que dieron a conocer detalles sobre los avances de la investigación.

El Fiscal Jefe de la Fiscalía de Lago Puelo, Carlos Díaz Mayer , y el comisario general de la Policía de Chubut, Andrés García , brindaron este lunes una conferencia de prensa en la que dieron a conocer detalles de la investigación sobre los incendios forestales en la provincia, que podrían haber sido motivados por una "disputa por tierras" dentro de una comunidad mapuche .

El jefe de la policía chubutense explicó que, a partir del análisis de cámaras de seguridad de la zona, "llamó la atención a los investigadores que, minutos después de iniciado el incendio, se observa bajar a dos camionetas desde Puerto Patriada cargadas de elementos personales, tipo una mudanza , incluso varios elementos en cajas".

"Nos llamó la atención porque todos sabemos que la mayoría de los vecinos, debido a la virulencia con la que se inició el incendio, no llegaron a sacar siquiera su documentación personal", agregó García.

La sospecha de los investigadores se vio reforzada por dos testigos que se presentaron a declarar de manera espontánea y pidieron reservar su identidad, quienes informaron que también vieron a esos dos vehículos , y señalaron que pertenecían a una familia de la comunidad que está camino a Patriada, a escasos metros de donde se inició el incendio.

"Dentro de esta comunidad había una disputa por una cuestión de tierras. Había llegado hace poco más de dos años una mujer oriunda de la provincia de Buenos Aires, que exigía ser considerada integrante de esta comunidad. Esto la comunidad lo había rechazado y a partir de ahí se generó un conflicto", señaló el comisario.

Lo expuesto por el jefe policial de algún modo contradice la acusación del Ministerio de Seguridad, que en un tuit informó que los incendios "estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches, con antecedentes de atentados contra la seguridad pública y la propiedad privada, bajo la modalidad de terrorismo ambiental".

Los indicios preliminares indican que estos delitos estarían vinculados a grupos terroristas autodenominados mapuches, con antecedentes de atentados contra la seguridad… — Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) January 11, 2026

Las declaraciones del comisario García echan por tierra la versión de "grupos terroristas" esgrimida por el Gobierno y hacen presuponer que la comunidad mapuche, en este caso, es la damnificada y no la responsable de haber iniciado el fuego.

Ignacio Torres reclamó "medidas ejemplificadoras" por los incendios intencionales en Chubut

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, cargó duramente contra quienes provocaron el incendio de la zona de Puerto Patriada, que ya se confirmó que fue intencional, y pidió medidas ejemplificadoras.

En primer lugar, el funcionario diferenció el origen de los dos focos más peligrosos y explicó que el incendio registrado en el Parque Nacional Los Alerces tuvo un origen natural. “Está constatado que se inició a partir de una tormenta eléctrica y la caída de un rayo”, aseguró.

En contraste, afirmó que el foco ígneo en la zona de Puerto Patriada fue provocado de manera deliberada. “Es intencional: se encontró combustible en el lugar donde se inició el fuego”, sostuvo.

En diálogo con C5N, Torres señaló que todos los años se registran incendios de distinto tipo y recordó que la provincia atraviesa una situación climática crítica. “Algunos son accidentales, otros naturales y otros maliciosos. Veníamos advirtiendo que íbamos a enfrentar la peor sequía desde 1975”, indicó. En ese marco, expresó su indignación ante los hechos intencionales: “La bronca y la frustración aparecen cuando agarrás a dos personas con un bidón en la mano y después cumplen apenas seis meses de prisión”.

El gobernador subrayó que los incendios provocados deben tener consecuencias penales severas, sin importar quién los cometa. “No importa quién sea ni dónde ocurra: quien realiza un incendio intencional tiene que pagar las consecuencias, con medidas ejemplificadoras. De milagro no pasó a mayores”, advirtió. Además, destacó la magnitud del daño causado: “Hablamos de más de 10.000 hectáreas afectadas y de familias que lo perdieron todo”.

En relación con las versiones sobre posibles intereses inmobiliarios detrás de los incendios, Torres fue cauteloso y pidió esperar el avance de la Justicia. “No puedo afirmar qué es lo que se está investigando. No veo especulación inmobiliaria porque se trata de tierras privadas. El Parque Los Alerces es patrimonio de la humanidad y Puerto Patriada es una zona clave y estratégica”, afirmó.

Por último, el mandatario cuestionó la politización del tema y las teorías conspirativas. “A veces hay una necesidad de generar rivalidades por politiquería barata. Mi responsabilidad es respaldar a los chubutenses”, remarcó.

En ese sentido, aseguró que el Gobierno provincial seguirá de cerca la causa judicial: “Cuando la Justicia diga que estamos en condiciones de informar lo que pasó, nos pondremos al frente. Quien haya prendido ese árbol tiene que estar preso muchos años y vamos a ser garantes de que sea así”.