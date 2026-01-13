Ferro anunció a Flybondi como nuevo sponsor y estallaron las burlas en las redes

En una jornada de máxima tensión en Aeroparque por la cancelación masiva de vuelos de Flybondi que dejó a miles de pasajeros varados, Ferro Carril Oeste anunció que la aerolínea low cost se convirtió en nuevo sponsor oficial del club.
"No tiene primera", "Ferro no despega más", "No asciende", "El sponsor en la camiseta aparecería con 6 o 7 fechas de demora" y "Van a llegar tarde a todos los partidos", fueron algunos de los comentarios socarrones.
En una jornada de máxima tensión en Aeroparque por la cancelación masiva de vuelos de Flybondi que dejó a miles de pasajeros varados, Ferro Carril Oeste anunció que la aerolínea low cost se convirtió en nuevo sponsor oficial del club.
"La aerolínea será el principal patrocinador de nuestra camiseta en el año 2026", anunció la institución de Caballito en la red social X.
El posteo desató una ola de burlas por parte de los usuarios, que remarcaron el mal timing del club para anunciar la alianza. "No tiene primera", "Ferro no despega más", "No asciende", "El sponsor en la camiseta aparecería con 6 o 7 fechas de demora" y "Van a llegar tarde a todos los partidos", fueron algunos de los comentarios socarrones.
Hasta el músico Iván Noble, cantante de Los Caballeros de la Quema, se sumó al bullying al publicar: "Se van a jugar la mitad de los partidos…".