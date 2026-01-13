14 de enero de 2026 Inicio
Ferro anunció a Flybondi como nuevo sponsor y estallaron las burlas en las redes

"No tiene primera", "Ferro no despega más", "No asciende", "El sponsor en la camiseta aparecería con 6 o 7 fechas de demora" y "Van a llegar tarde a todos los partidos", fueron algunos de los comentarios socarrones.

El club de Caballito eligió el peor día para el anuncio.

Leandro Paredes, Milton Delgado y Miguel Merentiel, titulares este miércoles.
"La aerolínea será el principal patrocinador de nuestra camiseta en el año 2026", anunció la institución de Caballito en la red social X.

El posteo desató una ola de burlas por parte de los usuarios, que remarcaron el mal timing del club para anunciar la alianza. "No tiene primera", "Ferro no despega más", "No asciende", "El sponsor en la camiseta aparecería con 6 o 7 fechas de demora" y "Van a llegar tarde a todos los partidos", fueron algunos de los comentarios socarrones.

Hasta el músico Iván Noble, cantante de Los Caballeros de la Quema, se sumó al bullying al publicar: "Se van a jugar la mitad de los partidos…".

