Ferro anunció a Flybondi como nuevo sponsor y estallaron las burlas en las redes







El club de Caballito eligió el peor día para el anuncio.

En una jornada de máxima tensión en Aeroparque por la cancelación masiva de vuelos de Flybondi que dejó a miles de pasajeros varados, Ferro Carril Oeste anunció que la aerolínea low cost se convirtió en nuevo sponsor oficial del club.

"La aerolínea será el principal patrocinador de nuestra camiseta en el año 2026", anunció la institución de Caballito en la red social X.

Flybondi es el nuevo sponsor oficial de Ferro Carril Oeste.

La aerolínea será el principal patrocinador de nuestra camiseta en el año 2026.



La aerolínea será el principal patrocinador de nuestra camiseta en el año 2026. pic.twitter.com/rHpl6oF7iT — Ferro Carril Oeste (@FerroOficial) January 13, 2026 El posteo desató una ola de burlas por parte de los usuarios, que remarcaron el mal timing del club para anunciar la alianza. "No tiene primera", "Ferro no despega más", "No asciende", "El sponsor en la camiseta aparecería con 6 o 7 fechas de demora" y "Van a llegar tarde a todos los partidos", fueron algunos de los comentarios socarrones.