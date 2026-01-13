13 de enero de 2026 Inicio
Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 13 de enero

El oficial opera a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta en el Banco Nación, mientras los mercados aguardan con expectativa el dato de la inflación de diciembre.

Por
El dólar oficial arrancó la semana con estabilidad.

El dólar oficial arrancó la semana con estabilidad.

El dólar oficial cotiza este martes a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta en el Banco Nación, luego de un inicio de semana sin cambios mientras se aguarda por el dato de la inflación de diciembre, que tendrá impacto en el nuevo esquema de bandas, que se ajustarán mensualmente según la última variación mensual del IPC. Los dólares financieros acompañan el retroceso de la divisa y operaron con tendencia bajista, mientras que el blue pierde fuerza y se mueve cerca de $1.500.

El Banco Central de la República Argentina compró por sexto día consecutivo. 
El Banco Central volvió a comprar dólares y suma más de u$s270 millones en enero

El ministro de Economía, Luis Caputo, respaldó el esquema de reservas y aseguró que "a la gente común no le afecta en nada". "Con el precio del dólar no pasa nada, y lo que anunciamos adicionalmente con el Banco Central es que ahora, que tenemos refinanciamiento, podemos acumular reservas. A nivel macroeconómico vamos a estar mejor, porque el balance del BCRA va a mejorar", expresó.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) compró este lunes u$s55 millones en el mercado cambiario y se sumaron a los u$s218 millones que compró la semana pasada. Desde que se puso en marcha el plan para la acumulación de reservas internacionales, la entidad suma un total de u$s273 millones en lo que va del año. Al mismo tiempo, la posición bruta en moneda extranjera del BCRA aumentó u$s372 millones y cerró la jornada en u$s44.768 millones.

dólar blue billetes divisas
El dólar oficial atraviesa enero sin sobresaltos.

El dólar oficial atraviesa enero sin sobresaltos.

Dólar oficial hoy

El dólar oficial cotiza a $1.438,88 para la compra y $1.482,33 para la venta.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense opera a $1.440 para la compra y $1.490 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue cotiza a $1.485 para la compra y $1.505 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se ubica en $1.467,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, cotiza a $1.937.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.531,48, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.488,73.

Dólar futuro

El dólar futuro se vende a $1.487.

