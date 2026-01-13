IR A
Luciano Castro y otra infidelidad: apareció una tercera en discordia en plena crisis con Griselda Siciliani

Tras la filtración de los polémicos audios con una joven danesa, trascendió el nombre de otra mujer, una empresaria que habría mantenido un vínculo con el actor, durante la relación con la actriz argentina.

Luciano Castro está envuelto en un escándalo por la infidelidad a Griselda Siciliani.

Luciano Castro está envuelto en un escándalo por la infidelidad a Griselda Siciliani.

Luciano Castro enfrenta otro problema tras la aparición de una otra mujer con la que habría tenido un affaire durante su noviazgo con Griselda Siciliani. El actor mantuvo un romance fugaz con una empresaria llamada Valeria, a quien conoció en la grabación de una publicidad.

Luciano Castro y Grisela Siciliani, separados.
Luciano Castro y Griselda Siciliani, separados tras la infidelidad: el motivo que lo comprueba

El periodista Guido Záffora reveló en DDM, América TV, que el contacto se inició en el set de filmación de un comercial de antialérgicos, donde Valeria era la dueña de la locación. Castro fijó su mirada en ella y, tras conseguir su número de teléfono, comenzó un asedio mediante mensajes de WhatsApp. "Vuelven mensajes de WhatsApp, vuelve el ida y vuelta", precisó Záffora.

El panelista confirmó que existen pruebas de este vínculo que complican aún más la situación pública del mediático con la protagonista de Envidiosa. "Hubo intercambio de mensajes de WhatsApp, intercambios de audios, algunos subidos de tono. ¿Y qué más? Videos y fotos", detalló el periodista en el programa de que hoy conduce Marina Calabró.

Respecto al perfil de la involucrada, el cronista aclaró que no busca notoriedad en los medios de comunicación. Valeria tiene su propia marca de indumentaria y una línea de cosmética, con una posición económica sólida. Záffora remarcó: "No es una piba oportunista que quiere fama, es emprendedora y le va muy bien".

Luego de las grabaciones publicitarias en casa de Valeria y una serie de intercambios virtuales subidos de tono. La empresaria mandó todo el material a un grupo de amigas y esto destapó el escándalo. La aparición de esta tercera mujer se suma a los testimonios previos de Sarah Borrell y Tamara Bella, lo que dejó al actor muy mal parado en su intento de revertir la situación con Griselda Siciliani.

Luciano Castro habló por primera vez después de los audios de la infidelidad: "Me da vergüenza"

Luego de la filtración de los audios que Luciano Castro envió a la danesa Sarah Borrell, el actor lamentó el impacto de sus actos sobre su pareja actual y asumió la responsabilidad por la ruptura."Esto es patético, me da vergüenza. Escucharme me da mucha vergüenza. Me da tristeza encontrarme en el mismo lugar de tener que explicar cosas", se sinceró Castro ante los micrófonos de Intrusos, por América.

"Es como que tengo esa gran virtud de conseguir grandes cosas en mi vida y de inmediato las destruyo en un segundo", reflexionó el galán. Además, hizo un paralelismo con la viralización de sus fotos íntimas tiempo atrás y aseguró que quiere trabajar en mejorar sus patrones de conducta.

