El mensaje del Indio Solari tras recibir el doctorado honoris causa de la UBA: "Me pone muy feliz"

El exlíder de Los Redonditos de Ricota se mostró emocionado con la distinción y reapareció en redes sociales para agradecer el reconocimiento de una de las universidades públicas más importantes del país.

El artista popular tiene 76 años.

El Indio Solari será reconocido por la UBA.
La UBA le entregará el título de honoris causa al Indio Solari

“Habla Indio, quería por este medio agradecerles tanto al rectorado como a todos aquellos que han tenido que ver e impulsaron esta distinción que a mí me pone muy feliz”, expresó el cantante, compositor y letrista, fundador y voz emblemática del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, y referente creativo de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Además, añadió: “Le agradezco a la Universidad de Buenos Aires y a aquellos que les parece bien que yo merezca esta distinción. Les mando un gran abrazo y muchas gracias”, concluyó El Indio, de 76 años, quien reapareció a través de un audio que fue difundido por los canales digitales de la UBA.

El Doctorado Honoris Causa entregado al Indio Solari

La Universidad de Buenos Aires (UBA) entregó el título de honoris causa a Carlos "Indio" Solari, exlíder de Los Redonditos de Ricota, en diciembre pasado. En los considerandos de la resolución emitida por el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires se destaca que, "con una trayectoria artística de más de cinco décadas, la extensa obra musical de Carlos Alberto Solari -conocido artísticamente como 'Indio Solari'- lo ha convertido en una figura central del rock argentino y latinoamericano, así como en una personalidad destacada del arte y la cultura popular de nuestro país".

También se remarca que sus letras, de notable densidad poética y simbólica, han sido objeto de análisis desde múltiples perspectivas académicas -filosóficas, sociológicas, literarias y culturales- y que su obra ha contribuido a la construcción de un lenguaje propio, crítico de la realidad social, el poder y las desigualdades, con una relación singular y profunda con su público.

En virtud de la originalidad de su obra, de su aporte a la cultura y al pensamiento crítico, y de su incidencia en la producción de sentidos colectivos que forman parte del patrimonio simbólico del país, la Universidad de Buenos Aires resolvió concederle esta distinción.

"Carlos Alberto Solari es una de las figuras más influyentes de la música popular argentina. Su trayectoria artística y cultural lo ha consolidado como un referente ineludible del rock nacional y de la cultura contemporánea", aseguraron desde la Universidad.

Mirá el mensaje del Indio Solari tras el reconocimiento de la UBA

