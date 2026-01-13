14 de enero de 2026 Inicio
Incendios en Chubut: Javier Milei compartió una foto con brigadistas, pero estaba hecha con IA

El Presidente reposteó una imagen creada artificialmente en la que aparece él junto a varios bomberos que lo saludan. La publicación generó fuertes reacciones en medio de la reducción presupuestaria que sufre el sector.

Foto creada con IA: Milei estrechando la mano de un brigadista en la Patagonia.

El presidente Javier Milei generó polémica al compartir una imagen generada por inteligencia artificial (IA) en la cual estrecha su mano con un brigadista que combate los incendios en Chubut. La publicación surge una semana después del inicio del fuego que afecta a vastas zonas de la región patagónica, y despertó críticas en redes sociales debido a la compleja situación y recortes presupuestarios que atraviesa el sector.

Foto generada con IA: Milei con brigadistas en el sur del país.

La imagen provino de una historia de Instagram, creada por una seguidora del Presidente, identificada como @macarena.jimena_, quien agregó una frase de agradecimiento. "Gracias a todos lo que trabajaron. Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros", describe la frase a la que la usuaria sumó la firma de Javier Milei.

Los brigadistas denuncian atrasos salariales, con sueldos de $840 mil y una falta crítica de recursos básicos. El Servicio Nacional del Manejo del Fuego sufrió recortes significativos bajo la política de ajuste de la actual gestión. Esta situación impactó de forma directa en la logística y el equipamiento necesario para frenar el avance de las llamas.

La imagen presidencial proyecta cercanía, pero contrasta con el desfinanciamiento de las partidas estatales para la prevención y combate de estos siniestros. A pesar de estos obstáculos, los equipos continúan sus tareas en zonas de alto riesgo para proteger a la comunidad y reducir el daño provocado por el fuego.

La reacción de Jorge Taiana a la foto de Milei creada con IA

La reacción de usuarios de distintas redes sociales ante la foto del Presidente con brigadistas creada con IA no se hizo esperar. Entre ellos, el diputado Jorge Taiana mostró su enojo. "Papelón: Mientras el Presidente comparte una foto hecha con inteligencia artificial, los brigadistas de carne y hueso arriesgan su vida combatiendo el fuego en el sur", escribió el funcionario en su cuenta de X.

"La gestión actual desfinanció el Servicio Nacional de Manejo del fuego, precariza a los brigadistas y no despliega los recursos ni la logística necesaria para enfrentar los incendios en la Patagonia", concluyó el posteo de Taiana con un claro mensaje contra las políticas de recorte del gobierno libertario.

Incendios en Chubut: ya son más de 13.000 las hectáreas alcanzadas por el fuego

El último informe del Servicio Provincial del Manejo del Fuego indicó que se implicaron 646 personas, entre combatientes y equipos de apoyo. En cuanto a daños materiales, casi 30 viviendas, una estancia y dos complejos turísticos resultaron afectados por el avance de las llamas.

El gobernador Ignacio Torres encabezó una evaluación junto al Comando de Operaciones en la Subcentral de Las Golondrinas. Allí se analizó el despliegue de recursos aéreos y terrestres para contener los focos activos en El Hoyo y Epuyén. Los esfuerzos se concentran actualmente en proteger la infraestructura y resguardar a las familias de la zona.

